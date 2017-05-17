закрыть
17 мая 2017, среда, 10:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сын экс-главы Гродно устроил серьезную аварию на трассе?

  • 17.05.2017, 10:29

На месте ДТП на трассе Гродно – Сопоцкин дали поработать не всем журналистам.

На трассе Гродно — Сопоцкин столкнулись Infiniti и Skoda. В результате аварии три человека оказались в больнице. ДТП произошло около 15.20 16 мая, сообщил tut.by.

Cо слов очевидцев известно, что Infiniti ехала по главной, столкнулась со Skoda, выезжавшей со второстепенной дороги, и вылетела в кювет. В результате троих человек — водителя и пассажирку Skoda, а также водителя Infiniti забрали на скорой. Автомобили тоже получили значительные механические повреждения.

За рулем Skoda находился молодой человек, на пассажирском сидении была его мать. На месте ДТП дали поработать не всем журналистам. Например, это видно по фотографиям с места аварии на сайте s13.ru.

Некоторое время назад отец предполагаемого виновника ДТП занимал пост председателя Гродненского горисполкома, сообщает belaruspartisan.org.


Мнение

Помогите семьям патриотов
Помогите семьям патриотов Нина Шидловская
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси