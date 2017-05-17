Сын экс-главы Гродно устроил серьезную аварию на трассе? 17.05.2017, 10:29

На месте ДТП на трассе Гродно – Сопоцкин дали поработать не всем журналистам.

На трассе Гродно — Сопоцкин столкнулись Infiniti и Skoda. В результате аварии три человека оказались в больнице. ДТП произошло около 15.20 16 мая, сообщил tut.by.

Cо слов очевидцев известно, что Infiniti ехала по главной, столкнулась со Skoda, выезжавшей со второстепенной дороги, и вылетела в кювет. В результате троих человек — водителя и пассажирку Skoda, а также водителя Infiniti забрали на скорой. Автомобили тоже получили значительные механические повреждения.

За рулем Skoda находился молодой человек, на пассажирском сидении была его мать. На месте ДТП дали поработать не всем журналистам. Например, это видно по фотографиям с места аварии на сайте s13.ru.

Некоторое время назад отец предполагаемого виновника ДТП занимал пост председателя Гродненского горисполкома, сообщает belaruspartisan.org.