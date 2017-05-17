Диетологи назвали самые полезные весенние продукты
- 17.05.2017, 10:31
Весной в рационе важно иметь продукты, которые позволят не болеть, а наслаждаться этой порой года.
Весна - прекрасное время. Но очень важно знать, что в этот период времени в своем рационе важно иметь некоторые продукты, которые позволят не болеть, а наслаждаться этим временем.
Если пить компоты из сухофруктов и шиповника, то это укрепит иммунитет, станет источником витамина С. Желательно начать есть свежую зелень и ягоды, пишет orthodox.od.ua.
Это источник клетчатки и витаминов для здорового ЖКТ. Нам в этот период времени нужны витамины А и Е, а их много в оранжевых овощах и фруктах.
Зеленые овощи замедлят старение организма и выведут токсины. А белковые продукты помогут клеткам в укреплении и делении.