Диетологи назвали самые полезные весенние продукты 17.05.2017, 10:31

Весной в рационе важно иметь продукты, которые позволят не болеть, а наслаждаться этой порой года.

Весна - прекрасное время. Но очень важно знать, что в этот период времени в своем рационе важно иметь некоторые продукты, которые позволят не болеть, а наслаждаться этим временем.

Если пить компоты из сухофруктов и шиповника, то это укрепит иммунитет, станет источником витамина С. Желательно начать есть свежую зелень и ягоды, пишет orthodox.od.ua.

Это источник клетчатки и витаминов для здорового ЖКТ. Нам в этот период времени нужны витамины А и Е, а их много в оранжевых овощах и фруктах.

Зеленые овощи замедлят старение организма и выведут токсины. А белковые продукты помогут клеткам в укреплении и делении.