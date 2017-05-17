Домрачева получила еще один участок на берегу Минского моря 17.05.2017, 10:42

Биатлонистка намерена построить теннисный корт и пирс прямо к дому.

Еще в прошлом году вилла Дарьи Домрачевой на берегу Минского моря была достроена. Казалось, что знаменитая биатлонистка вот-вот справит новоселье. Но пока Дарья так и не переехала в новый дом. Еще не благоустроена территория вокруг дома. Кроме того, кипят работы на отделяющем прибрежную зону и придомовую территорию участке в 0,8 гектара — его спортсменка получила под благоустройство, пишет tut.by.

— Двести самосвалов песка сюда привезли, не меньше! — рассказывают мужчины, которые на пару косят газон недалеко от дома спортсменки. — Даша тут собирается строить теннисный корт и пирс прямо к дому, чтобы лодки подплывали. А что? Ей, считаем, можно — она же заслуженный Герой Беларуси. А кто еще у нас в спорте так отличился, как Дарья? Никто! Вот пусть и строит, что хочет — заслужила.

Напомним, дом трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, который для нее проектировал родной брат — архитектор Никита Домрачев — расположен на первой береговой линии Минского моря. От дома до воды с узким песчаным пляжем остается еще приличное расстояние. Вот именно этот участок, не считая метров пятидесяти от самой воды (эта часть входит в водоохранную зону. — Прим.), заметно изменился, если сравнивать с весной прошлого года. Видно, что сюда действительно навезли песка.

Чтобы уточнить, кто и что на самом деле тут строит, позвонили главному архитектору Минской области — Вадиму Николаенко.

— Дарье Домрачевой действительно был выделен участок в 0,8 га под благоустройство, — рассказал Вадим Викторович. — Раньше эта площадка рассматривалась в качестве размещения инвестиционного проекта с зонами отдыха. Позже от этой идеи отказались по просьбе местных жителей, которые хотели жить в тихом и спокойном месте. В итоге решили размещать в Лапоровичах участки только под жилищное строительство.

Вадим Николаенко рассказал, что на благоустройство территории у Дарьи Домрачевой есть проект. Согласно ему, на участке разместят теннисную и волейбольную площадки, а также обустроят пруд, приведут в порядок прилегающую к нему территорию.

Все работы по благоустройству территории Дарья Домрачева делает за свой счет. Во сколько ей обойдется реализация проекта, остается только догадываться. Только покрытие теннисного корта может стоить больше 100 тысяч долларов, не говоря уже обо всей территории.