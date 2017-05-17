Настала пора покончить с Путиным Слава Рабинович, inforesist.org

17.05.2017, 10:41

Слава Рабинович

С Чаушеску, Милошевичем, Хусейном и Каддафи покончили, пришло время остановить других диктаторов.

Сейчас многие находятся в шоке от введенных президентом Порошенко санкций против огромного числа компаний и физических лиц. Я тоже нахожусь в шоке. Только от другого.

Уже три года я нахожусь в шоке от того, что эти санкции не были введены ни три года назад, ни два года назад, ни год назад.

Весь цивилизованный мир, включая Украину, должен, наконец, проснуться и понять, какой монстр наливался кровью в Кремле все эти годы. Какую опасность он несет своему народу, всем соседям и всем миру.

С Гитлером покончили. С Чаушеску, Милошевичем, Хусейном и Каддафи тоже.

Настала пора покончить с Путиным, незаконно захватившим и нелегально удерживающим власть на одной восьмой части суши планеты.

Не просто «надоел», нет. Это проявление неумной слабости. Под суд. Чтобы, наконец, в царствии безответственности и ненаказуемости, Путина и его ОПГ настигли и ответственность, и наказание. За все совершенные преступления. Чтобы страна, наконец, перестала ходить по кругу вторую сотню лет. Чтобы будущие высшие государственные деятели чувствовали ответственность и понимали возможность наказания. Как во всем цивилизованном мире.

Слава Рабинович, inforesist.org