В Могилеве разоблачили «масштабную преступную схему» в сфере ЖКХ 16 17.05.2017, 10:53

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Против руководителей из 30 районов Беларуси заведено 36 уголовных дел.

В Беларуси в сфере жилищно-коммунального хозяйства разоблачили масштабную преступную схему. По данным правоохранителей в ее реализации участвовали руководители предприятий ЖКХ более чем из трех десятков районов всех областей нашей страны. Заведены 36 уголовных дел, убытки оцениваются на сумму более 20 млрд неденоминированных рублей.

Как сообщает отделение информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома, уголовное дело возбудили в отношении бывшего директора могилевского предприятия «Жилкомхоз», статья — «Превышение власти или служебных полномочий» (ч. 3 ст. 426 УК). Утверждается, что его противоправные действия были частью упомянутой схемы, которая была выявлена оперативниками ранее. Предприятиям поставлялись товарно-материальные ценности по завышенным ценам.

В 2012-2015 годах «устойчивая преступная группа», которую возглавлял директор и основатель более десятка различных коммерческих структур в Минске, в сговоре с руководителями предприятий ЖКХ поставляла им насосное оборудование по цене, которая была завышена в 13 раз. Вероятно, имеется в виду громкое дело с задержанием бизнесмена Александра Кныровича и должностных лиц системы жилищно-коммунального хозяйства, о котором в начале 2017 года объявил тогда КГБ, предполагает «Еврорадио».

Сейчас стало известно, что в шести районах Могилевской области возбудили уголовные дела в отношении руководителей предприятий ЖКХ. Убытки от их деятельности оценили на сумму более 450 тысяч рублей.