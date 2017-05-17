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Канадцы создали самый быстрый в мире электрокар

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  • 17.05.2017, 11:33
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Автомобиль способен разгоняться до «сотни» за 1,5 секунды.

Канадская компания Daymak создала электрокар C5 Blast, который позиционируется, как самый быстрый в мире. Новинка способен разгоняться до 100 км/час за 1,5 секунды, пишет korrespondent.net.

Производитель оснасти автомобиль необычной силовой установкой. Сообщается, что колеса приводит в движение 14-сильный электромотор, а также 12 турбовентиляторов.

Стоимость электрокара канадского производства составит несколько менее 60 тысяч долларов США. Однако запланирован также выпуск более бюджетного варианта, стоимость которого составит 10 тысяч долларов.

Такая версия получит только электромотор без турбовентиляторов.


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