Минский доктор: 40% белорусских врачей и медсестер не моют руки в больницах 20 17.05.2017, 11:36

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Из-за этого растет количество внутрибольничных инфекций в стране.

Около 40% врачей и столько же младшего медицинского персонала в Беларуси игнорируют проблему гигиенической обработки рук. Таким наблюдением поделился Николай Сивец, заведующий хирургическим отделением 6-й больницы Минска на круглом столе в журнале «Здравоохранение», посвященном соответствующей проблеме.

— Сегодня внутрибольничные инфекции составляют около 30% гнойно-воспалительных осложнений. Причины этого во многом зависят от гигиенической обработки рук, которой не уделяется должное внимание ни в колледжах, ни в медицинских университетах, – сказал известный доктор. – Проработав десятки лет в хирургии, я с полной ответственностью утверждаю, что это действительно очень важный аспект повседневной работы. Если посмотреть на статистические данные ряда исследований, то можно сделать вывод, что различные группы медиков по-разному относятся к выполнению гигиенической обработки рук. По данным литературы, медицинские сестры наиболее склонны к обработке рук.

В то же время около 40% врачей и столько же младшего медицинского персонала игнорируют данную проблему.

Работая со студентами, я вижу, что к IV—V курсу многие из них забывают, что такое асептика и антисептика. Также замечу, медицинские сестры нередко пренебрегают гигиенической обработкой рук. Доказано, что самое контаминированное отделение в любой клинике — отделение реанимации и интенсивной терапии. И это не только потому, что в данном отделении концентрируются пациенты с тяжелейшей многопрофильной патологией, но и потому, что персонал не в полной мере соблюдает правила гигиенической обработки рук. В реанимационных отделениях можно увидеть нарушения при санации бронхиального дерева, при катетеризации мочевого пузыря и др., напрямую связанных с несоблюдением гигиенической обработки рук. А потом мы долго лечим бронхиты, бронхопневмонию, циститы и т. д., потому что не соблюдаем элементарные правила.