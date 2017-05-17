Владимира Некляева оштрафовали на $600 6 17.05.2017, 11:45

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Владимир Некляев

Минский суд оштрафовал лидера народных протестов за первомайскую акцию.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев был оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей) за в первомайском митинге на Октябрьской площади Минска.

Постановление вынесла судья Светлана Метленок из Ленинского районного суда Минска. На суд известный поэт и политик не явился, и судили его заочно, передает «Радые Свобода».

Согласно милицейскому протоколу, Владимир Некляев во время митинга на ступеньках Дворца Республики выкрикивал в мегафон лозунги «Жыве Беларусь!» И «Баста!», А потом принял участие в несанкционированном шествии по тротуарам проспекта Независимости.

Просмотр видео с места событий добавил суда информации о том, что говорил поэт, обращаясь к митингующим.

«Беларусь готова к переменам и готова для новой жизни, и то, что мы сегодня здесь, об этом свидетельствует», - звучал голос Владимира Некляева. Также политик призвал к солидарности с активистами, которых задержали в так называемому «делу патриотов», и к отмене декрета № 3. Во время просмотра судом видео было также слышно, как митингующие кричали: «Баста режиму Лукашенко» и «Баста режиму МВД».

Владимир Некляев на прошлой неделе вышел из изолятора на Окрестина, где отбывал 5 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции. Сразу по выходу из тюрьмы политику вручили повестку в Ленинский суд на 17 мая и предупредили, что снова будет арестован.