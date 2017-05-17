Президент Эстонии подчеркнула важность сохранения санкций против России 17.05.2017, 11:59

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Керсти Кальюлайд

Фото: epl.delfi.ee

РФ не исполняет свои международные обязательства и нарушает Минские соглашения.

Санкции против России должны оставаться в силе, заявила президент Эстонии Керсти Кальюланд в интервью журналистке «Немецкой волны» Жанне Немцовой.

Президент Эстонии Керсти Кальюланд подчеркнула важность сохранения санкций против России. «Вся ситуация с безопасностью в Европе, можно сказать, непредсказуема и изменчива. Существует Россия, которая уже показала, что готова использовать силу. Я сейчас говорю об оккупации Крымского полуострова. Кроме того, мы знаем, что РФ не исполняет свои международные обязательства, которые сама же взяла на себя. Давайте возьмем, к примеру, Будапештский меморандум или Минские соглашения. Минские соглашения постоянно нарушаются, а, значит, санкции в отношении России должны оставаться в силе», - заявила Кальюланд в в эксклюзивном интервью.

По мнению Кальюланд, Россия не представляет физической угрозы для Эстонии, поскольку Россия, по ее словам, «не стала бы атаковать страну, входящую в НАТО». В то же время Кальюланд выступила в защиту дислокации в Эстонии батальона НАТО и учений «Весенний шторм», в которых участвуют 9 тысяч военнослужащих из партнерских стран.

«Наш сигнал - это оборонительная позиция. Точно так же, как НАТО - это оборонительная организация. Эстонская армия называется силы обороны Эстонии. По эту сторону границы никто ни для кого не представляет угрозы. НАТО надежна, если обеспечивает сдерживание любого врага, с которым может столкнуться. Альянс в 100 процентах случаев успешно обеспечивает адекватное сдерживание, и именно поэтому, я думаю, никто не будет нападать на НАТО. Но это само по себе объясняет, почему необходимо обеспечивать адекватный уровень сдерживания для защиты территории всех стран-членов альянса», - пояснила Керстин Кальюланд в интервью Жанне Немцовой.