Властям пришелся не по душе Дашкевич-автомобилист 8 17.05.2017, 12:12

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Дмитрий Дашкевич

Фото: belsat.eu

Суд лишил лидера «Молодого фронта» водительских прав.

Суд Первомайского района Минска лишил лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича водительских прав.

Лишая водительских прав, Дашкевича «наказали» за инцидент в январе, когда судебные исполнители у него пытались конфисковать автомобиль за невыплаченные штрафы за участие в уличных акциях. Пытаясь уйти от эвакуатора, он, якобы, «наехал» на ногу одной из приставов, у нее разбился мобильный телефон. Позже женщина написала заявление в ГАИ.