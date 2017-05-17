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«Работу на себя нельзя сравнить даже с самой высокооплачиваемой должностью»

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  • 17.05.2017, 12:15
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Как терапевт разочаровалась в профессии и открыла свое дело.

Анна Павловская очень хотела быть врачом, но совершенно разочаровалась в профессии: и ворчливые пациенты, и скромная зарплата. «Декретный отпуск был для меня спасением из болота», — признается tut.by девушка.

«Отработала терапевтом больше года и поняла: еще чуть-чуть — и лечить придется меня»

— «Ты знала, куда шла», — говорили знакомые. «Ты помогаешь людям», — твердили друзья. «Свой врач в семье — это так замечательно», — радовались близкие. И я стала врачом. Тогда я очень этого хотела, долго и упорно шла к своей мечте. Будучи абитуриенткой, я успешно сдала все вступительные экзамены, набрала заветное количество баллов, которых с запасом хватило, чтобы пройти в вуз на бесплатное отделение. Окончив БГМУ в 2013 году, я все еще была воодушевлена своей профессией.

— Почему никто не хочет меня лечить? Почему никто не обращает на меня внимания? Вы, наверное, думаете, что если мне за 50, то на меня можно махнуть рукой?! А у меня так все болит: и сердце, и суставы, и давление постоянно высокое, — не в первый раз одна и та же пациентка жаловалась мне на свое здоровье и мое «безразличие» по отношению к ней.

Я в очередной раз объясняю пациентке, которая весит 180 кг, что боль в суставах — следствие чрезмерного веса и таблетки, увы, не смогут вылечить артроз. Повторяю в десятый раз, что сердцу очень трудно работать, когда оно окутано жировой тканью. Прописываю ей необходимые препараты, которые, естественно, не дают 100% результата. В ответ вижу недовольное лицо женщины, которая, едва закрыв дверь, начинает высказывать обо мне свое мнение окружающим.

Такие пациентки — не единичный случай. Были и те, кто вместо холодных взглядов одаривал меня жалобами на то, что я «не приняла вне очереди», «не дала талон на УЗИ сердца» (на тот момент у нас даже специалиста в поликлинике не было) и так далее. Два раза в месяц, получая далеко не 500 обещанных долларов, а намного меньше, я все чаще стала задумываться: «Зачем я выбрала себе такую профессию?» Для меня оставался лишь один верный довод: свой врач в семье — это действительно хорошо, но только для окружающих, а не для меня.

Терапевтом на то время я зарабатывала на ставку где-то 500−550 рублей. На фоне узких специалистов это было довольно прилично, однако для того, чтобы отложить на строительство своего жилья, конечно, не хватало. Особенно с учетом того, что муж также врач и, работая хирургом на районе, получает не больше 400 рублей.

Декретный отпуск был для меня спасением из болота. В медицине многие девушки спешат родить, чтобы сбежать от отработки в поликлинике. Многие уходят в декрет, еще не начав профессиональную деятельность. Я же отработала терапевтом больше года и поняла: еще чуть-чуть — и от артериальной гипертонии придется лечить меня.

«Работу на себя нельзя сравнить даже с самой высокооплачиваемой должностью»

— Я стала счастливой мамой в 26 лет. Но решила работать в декретном отпуске, чтобы дни не были такими однообразными. Хотя, конечно, недостаток денег тоже был важным фактором. Неожиданно я нашла себя в создании контента для различных интернет-ресурсов, в большинстве своем — медицинских. Я освоила написание seo-статей и в сумме с пособием на ребенка стала получать в месяц даже немного больше своей зарплаты терапевта. При этом я была рядом с ребенком, не «гоняла» в двадцатиградусный мороз по участкам, тратила на работу не больше 4−5 часов в день и стала намного добрее и жизнерадостнее.

Тогда у нас с мужем, который, к сожалению, все еще вынужден ездить на отработку в другой город, родилась идея заняться собственным бизнесом. После некоторых раздумий и ввиду небольшого начального капитала мы решили заняться прокатом детских нарядных платьев. Мы закупили около 30 платьев. Из других расходов — оформление ИП, закупка аксессуаров к платьям. Моя дочь совсем маленькая, поэтому работаю и принимаю клиентов я пока на дому. Основная масса клиенток — девочки 5−7 лет. В мае выпускные в детском саду, поэтому платья пользуются большим спросом. Летом планируем сделать упор на прокат платьев для красочных фотосессий и для тех, кто идет на свадьбу с ребенком. Нельзя сказать, что это очень прибыльный бизнес, зато быстро окупается, и он интересен для меня.

Должна сказать, что работу на себя нельзя сравнить даже с самой высокооплачиваемой должностью. Здесь ты сам себе хозяин, ты выстраиваешь такую модель работы и поведения с клиентами, которую сам считаешь правильной. И только ты отвечаешь за свои неудачи. Однако это учит думать в разы эффективнее, чем при отбывании часов на обычной работе. И, признаться честно, больше чем за год декретного отпуска мне еще ни разу не захотелось выйти на прежнее место.


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