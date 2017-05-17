Крупнейшей аферой в ЖКХ руководил выходец из «шкловских» 23 17.05.2017, 12:27

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Директором в Могилевском ЖКХ был полковник милиции в отставке Владимир Агеев.

В Беларуси в сфере жилищно-коммунального хозяйства разоблачили масштабную преступную схему. По данным УВД Могилевского облисполкома в ее реализации участвовали руководители предприятий ЖКХ более чем из трех десятков районов всех областей нашей страны. Заведены 36 уголовных дел, убытки оцениваются на сумму более 20 млрд неденоминированных рублей.

Журналистам «Радыё Свабода» удалось выяснить, что директором в Могилевском Жилкомхозе был полковник милиции в отставке, в прошлом заместитель начальника Управления внутренних дел Могилевского облисполкома Владимир Агеев.

По словам специалиста по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, заместителя председателя партии БНФ Григория Костусева, руководитель Жилкомхоза был из так называемых «шкловских». После выхода в отставку Агеева назначили на должность коммунального предприятия. Костусев отмечает, что брат Владимира Агеева, Александр, руководил Шкловским районом.

«Александр Агеев в 2001 году увольнял меня с должности директора коммунального хозяйства Шкловского района. На этом посту я пробыл шесть лет, и меня не удалось посадить, как тех, кто руководил хозяйством после меня. Сколько ни провоцировали, найти основания для задержания не смогли, потому что все, что я делал, было по закону», - вспомнил Григорий Костусев.

«Ситуация с разоблачением преступной группировки вполне правдоподобна. Она даже до конца не расследована, - считает заместитель председателя Партии БНФ. - Такая ситуация стала возможной из-за вседозволенности чиновников, порочной практики назначения кадров и непрозрачности работы в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Костусев отмечает, что сведения об обнаружении преступной группировки просачивались в СМИ давно, но «кто-то влиятельный мешал обнародованию ее полностью», и только сейчас милиция вынуждена была сообщить о ходе расследования.

Разоблачение злоумышленников в жилищно-коммунальном хозяйстве не изменит в ней общей ситуации. Она, как и прежде, будет закрытой от общества и потребителей услуг, считает Григорий Костусев:

«Может, кто-то притихнет, но, как говорится, вода отстоится и появятся новые схемы. Директора подберут по принципу «кумовства». Чужого человека на начальническую должность не возьмут. Такой человек будет работать так, как нужно системе. Последствия от такой практики уложатся в себестоимость услуг коммунального хозяйства. Платить за них будут потребители».