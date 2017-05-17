Германия восстанавливает контроль на границах с ЕС 17.05.2017, 12:39

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В Гамбурге 7-8 июля состоится очередная встреча лидеров G-20.

Германия восстановит пограничный контроль на период саммита стран «большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. «Внутренние шенгенские границы будут вновь взяты под контроль в связи с повышенными требованиями в сфере безопасности», - заявила представитель МВД ФРГ в интервью газете Die Welt, обнародованном в среду, 17 мая, передает «Немецкая волна».

По словам представителя ведомства, контроль будет производиться «по гибким временным и территориальным критериям на всех наземных, воздушных и морских внутренних шенгенских границах». Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) уже письменно проинформировал об этом Еврокомиссию, Европейский совет, страны-члены ЕС, участников конференции министров внутренних дел и власти Гамбурга.

Временное возобновление пограничного контроля вызвано, в частности, опасениями по поводу того, что в Гамбург по случаю саммита «двадцатки» могут приехать готовые к насилию левые экстремисты из Дании или Италии, сообщает Die Welt со ссылкой на источники в силовых структурах.