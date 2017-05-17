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«Беларуськалий» снизит производство и экспорт

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  • 17.05.2017, 12:42
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Во втором полугодии 2017 года будут проводиться остановочные ремонтные работы на рудоуправлениях «Беларуськалия».

Об этом говорится в сообщении Белорусской калийной компании, которая является трейдером солигорского комбината.

Вследствие этого «произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений», пишет tut.by.

Остановочные ремонты будут проходить последовательно. В частности, в июле запланировано проведение капитального ремонта на первом рудоуправлении «Беларуськалия». Его мощность составляет порядка 265 тыс. тонн удобрений в месяц. На 1РУ производятся как гранулированный, так и мелкий розовый продукт.

«Беларуськалий» контролирует около 19% мирового рынка удобрений и поставляет их в основном на рынки Китая, Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии.

Общий объем экспортированных белорусских калийных удобрений в 2016 году достиг 9,5 млн тонн против 9,2 млн в 2015 году. Однако в денежном выражении страна недосчиталась 651 млн долларов.

Власти Беларуси надеялись на рост экспорта калийных удобрений до 10 млн тонн по итогам 2017 года. В Белорусской калийной компании в феврале полагали, что 10 млн тонн может быть очень хорошим с точки зрения объемов ориентиром. «Но БКК в своей работе исходит из реальной потребности рынка и доходности продаж. Если рынку требуется определенное снижение предложения, мы действуем адекватно», — подчеркнул представитель компании.

За последний год периодически поступали сообщения о гибели и травмах людей на территории «Беларуськалия».


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