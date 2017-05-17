США ввели новые санкции против друзей Асада 4 17.05.2017, 12:54

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БАШАР АСАД

ФОТО: AFP

Все активы указанных в санкционном списке лиц и компаний будут немедленно заблокированы.

Во вторник Министерство финансов США ввело дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в связи с непрекращающимися жестокими атаками правительства Сирии против гражданского населения, сообщает «Голос Америки».

16 мая Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело дополнительные санкции в отношении пяти физических лиц, среди которых есть родственники президента Сирии Башара Асада, а также пяти компаний, которые предоставлют финансовую поддержку сирийскому режиму и Сирийскому научно-исследовательскому центру.

В результате принятой Минфином США меры, все активы указанных в санкционном списке лиц и компаний будут заблокированы. Сделки между гражданами США и находящимися под санкциями лицами и организацими запрещены.