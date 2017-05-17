Леонид Злотников: Китай не верит в лукашенковскую экономику 12 17.05.2017, 13:12

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Леонид Злотников

Cтране нужны реформы, а не треск и пустота по телевидению.

Лукашенко настолько впечатлился форумом в Пекине «Один пояс и один путь», что повез вступительное слово председателя КНР Си Цзиньпина в Минск, чтобы проанализировать дома: «Это наука для любого главы государства».

Что касается экономических перспектив для Беларуси, то, если судить по официальным сообщениям, они весьма позитивны: от 340 миллионов долларов на развитие машиностроения в Беларуси до 1 миллиарда на модернизацию белорусских НПЗ, возможное строительство скоростной железной дороги, прорыв экспорта белорусской продукции в Китай, в том числе сельскохозяйственной. Правда, все это — только в планах, речь пока не идет о подписанных договорах. Нет информации и об условиях кредитования.

«В Беларуси реализовывалось множество проектов с участием Китая, - напоминает в интервью Thinktanks.by известный белорусский ученый-экономист Леонид Злотников. - В основном, это были не такие уж и крупные проекты — на 15-20 миллионов долларов. Все остальное — кредиты, и не такие уж выгодные для нас, ведь китайцы предпочитают связанное кредитование, обязывающее закупать на предоставляемые деньги их же оборудование, зачастую использовать китайские рабочие кадры. Кроме того, китайцы не дают кредиты на плохо окупаемые проекты. Конечно, польза тоже есть. Так, в проекте экономического пояса нового Шелкового пути, одна ветка проходит через Беларусь, что повлекло китайские кредиты в дорожное строительство. Это польза для нашей дорожной сети, но в итоге все-равно получается, что мы тут поучаствовали за счет денег из связанных кредитов, то есть сами поучаствовали в реализации части китайского проекта».

Дешевая рабочая сила. Не китайская — белорусская

Как отмечает Леонид Злотников, в промышленных районах Китая зарплата рабочих последние 5-7 лет превышает белорусскую. «То есть наша страна становится вроде бы привлекательной для размещения здесь производств, - сказал экономист. - Но при всем при том мы не видим, чтобы сюда шли какие-то серьезные, значимые производства. Возьмем белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely — это не такое уж и крупное производство. Или сборку СВЧ-печей на «Горизонте» - рассчитывали на миллионы, а делают 200-300 тысяч в год, белорусская сборка не пошла на Европу, на Россию. Так, чтобы машины Geely пошли на Россию, требуется 30-процентная локализация производства, Беларусь не производит такого объема своих узлов для этих автомобилей, грядут проблемы со сбытом».

Нет инвестиций — есть только долги

«Пока только разговоры о перспективах, а прямых китайских инвестиций в белорусскую экономику — кот наплакал, - подчеркивает Леонид Злотников. - Китайцы не доверяют белорусской экономике. Объем прямых китайских инвестиций у нас не превышает 400 миллионов долларов, а в Казахстане — 25 миллиардов. В Беларуси — не та модель для расчетливых, грамотных, прагматичных китайцев. Все разговоры о сотрудничестве и братстве их не трогают и мало на что влияют. Их не интересует ничего, кроме выгоды. А с нашей экономической моделью ничего путного сделать нельзя. Китай может поднимать чужую экономику, если только видит серьезную выгоду для себя в этом. У нас, значит, не видит».

Торговля падает

В 2016 году товарооборот между Беларусью и Китаем составил почти 2,5 миллиарда долларов, на четверть меньше чем в 2015-м. При этом белорусский экспорт меньше китайского в 5 раз.

«Калийные удобрения — наша главная статья экспорта в Китай — уже не спасает, цены на мировом рынке на калий упали, да и Китай развивает собственное производство. Мы же из Китая везем очень много того, что наш бизнес — будь у нас рыночная экономика — мог бы сделать сам», - отметил Леонид Злотников.

Только реформы

«Без реформирования своей экономики уповать на Китай, как и на любую другую страну, просто наивно. Обратите внимание, два десятилетия белорусское радио и телевидение трещит — вот мы что-то там подписали, вот увеличим в несколько раз, и все это продолжается — в эфире снова стоит треск и пустота. А пора бы уже сообразить, что самим надо со своей экономикой делать», - резюмировал Леонид Злотников.