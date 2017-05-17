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Погасивший мячом свечу футбольный вундеркинд стал звездой Сети

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  • 17.05.2017, 13:18

Трюк ребенка поражает воображение.

Родители двухлетнего Корбина Джексона опубликовали в Instagram видеоролик, который во всей красе показывает потрясающее умение мальчика владеть мячом, пишет 120.su.

И пусть мячик юного футболиста несколько меньше, чем положено, трюк мальчика все равно поражает воображение.

На кадрах видно, как ребенок настолько ловко пнул мячик, что тот загасил пламя свечи, воткнутой в стоящий на полу кусок торта.


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