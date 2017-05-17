В Беларуси прошла акция солидарности с фигурантами «дела патриотов» 1 17.05.2017, 13:31

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На центральных улицах городов появились листовки с требованием освободить белорусских патриотов.

Молодые христианские демократы провели информационную акцию солидарности и поддержки с задержанными по «делу патриотов».

В разных местах белорусских городов были распространены информационные листовки с информацией о задержанных, передает bchd.info.

«Уже более двух месяцев в Беларуси незаконно за решеткой содержатся 18 молодых людей. 17 мая у одного из политических заключенных - у Сергея Стрибульского - день рождения, который он встретит за решеткой. Люди должны знать, что происходит в нашей стране и помнить о том, что на месте этих парней может оказаться каждый из нас», - отметила лидер МХД Марина Хомич.