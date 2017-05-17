закрыть
17 мая 2017, среда, 15:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси прошла акция солидарности с фигурантами «дела патриотов»

1
  • 17.05.2017, 13:31
  • 11,288

На центральных улицах городов появились листовки с требованием освободить белорусских патриотов.

Молодые христианские демократы провели информационную акцию солидарности и поддержки с задержанными по «делу патриотов».

В разных местах белорусских городов были распространены информационные листовки с информацией о задержанных, передает bchd.info.

«Уже более двух месяцев в Беларуси незаконно за решеткой содержатся 18 молодых людей. 17 мая у одного из политических заключенных - у Сергея Стрибульского - день рождения, который он встретит за решеткой. Люди должны знать, что происходит в нашей стране и помнить о том, что на месте этих парней может оказаться каждый из нас», - отметила лидер МХД Марина Хомич.


Мнение

Помогите семьям патриотов
Помогите семьям патриотов Нина Шидловская
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси