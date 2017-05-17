Российская таможня придумала хитрый способ против контрабанды из Беларуси 4 17.05.2017, 13:35

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Фото: transler.ru

«Обкатывать» новый метод маркировки товаров будут на меховых изделиях.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила идентифицировать сельскохозяйственную продукцию, которая производится в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2016 года ФТС, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Роспотребнадзор проводят пилотный проект по маркировке меховых изделий с помощью радиочастотных (RFID) меток, их же планируется использовать и для аптечных упаковок. В случае с продуктами питания эксперты пока не понимают, какой метод может быть здесь эффективен, пишут izvestia.ru.

О том, что ФТС выступила с предложением маркировать сельскохозяйственную продукцию, которую производят в ЕАЭС, говорится в протоколе совещания у замглавы Минсельхоза Евгения Непоклонова от 13 апреля. Идею о маркировке высказал первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. На заседании в ведомстве в том числе обсуждались меры по противодействию притока в Россию запрещенной «санкционной» продукции, следует из протокола.

Руслан Давыдов в ходе совещания рассказал «о выявляемых таможенными органами фактах ввоза в Российскую Федерацию запрещенной сельскохозяйственной и продовольственной продукции через республики Азербайджан, Армения и Беларусь», а также «о реэкспорте узбекской плодоовощной продукции через территорию Республики Казахстан и выявляемых фактах заниженной таможенной стоимости» плюс «о недостаточной прослеживаемости грузовых автомобильных перевозок и об отсутствии у ФТС и Россельхознадзора полномочий по проведению проверочных действий».

Описав картину, сложившуюся на сегодняшний день, чиновник предложил обеспечить идентификацию сельхозпродукции, которая производится в странах ЕАЭС.

В ЕАЭС разрабатывается расширенный список продукции, которая будет маркироваться в перспективе,— обувь, верхняя одежда, блузки, фотокамеры, духи и др. В России на 2019 год намечена обязательная маркировка лекарств.

Маркировка служит цели обеления рынка. В августе 2016 года в ЕАЭС стартовал эксперимент по маркировке идентификационными знаками изделий из натурального меха. Производящиеся и реализуемые в рамках союза шубы должны быть промаркированы метками, стоимость каждой — 15–22 рубля. Сведения, заключенные в метке о товарном наименовании, должны поступить в информационную систему, оператором которой в России является ФНС. Подобные меры призваны сделать рынок прозрачным, нейтрализовав его «серый» сегмент. По данным Минпромторга, учтенный объем рынка меховых изделий за первые три месяца эксперимента составил 14 млрд рублей, хотя в соответствующий период 2015 года он достиг лишь 8,5 млрд рублей.

В ФТС не ответили на вопросы «Известий».

В Евразийской комиссии (ЕЭК) предложений о маркировке сельхозпродукции с российской стороны не получали, сказали в пресс-службе ЕЭК.

В конце прошлого года Минсельхоз консультировался с производителями о товарных позициях, которые, по их мнению, стоит маркировать. В итоге ведомство должно было подготовить свою точку зрения и доложить ее на одном из заседаний Госкомиссии по противодействию незаконному обороту товаров в России (под руководством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова).

В Минсельхозе «Известиям» пояснили, что совместно с Росрыболовством решили вводить маркировку по всем позициям осетровых рыб, включая их икру.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков выразил мнение, что маркировка овощей и фруктов не сможет изменить ситуацию с незаконным ввозом продукции в страну.

— Упаковку, на которую можно поместить метку, легко поменять, что сводит на нет всю идею проекта, — заметил он. — Проблему ввоза, например, санкционной продукции следует решать комплексно в том числе с помощью установления контрольно-пропускных пунктов на границе России с другими странами — участницами ЕАЭС с проверкой ввозимых товаров.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что если на меховом рынке задача стояла вывести его «серую» часть из тени, то на продуктовом рынке такой проблемы нет.

— Остается также вопрос, увеличится ли доход государства от подобных нововведений, — сказал он, подчеркнув, что ахиллесова пята продуктовой розницы — фальсификат в смысле несоответствия реального содержания информации на упаковке.

С конца ноября 2015 года по середину апреля 2017 года специально созданные для контроля за «санкционной» продукцией мобильные группы ФТС, проверяющие транспортные средства на территории страны, выявили 12,7 тыс. т нелегальной продукции биологического происхождения, из них 3,9 тыс. т было уничтожено. По данным Россельхознадзора за 2016 год, была запрещена к ввозу «санкционная» продукция весом почти 10 тыс. т из Казахстана и Беларуси. Роспотребнадзор за прошлый год остановил на границе 3 тыс. т подобной продукции, 124,2 т было снято с реализации.