Как брестчанка бросила все и уехала делать карьеру в Киев 2 17.05.2017, 13:40

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Недавно Мария Якуш вместе с мужем открыла в Киеве собственное консалтинговое агентство.

У Маши вроде бы все было неплохо: имелась как минимум хорошая работа в Минске. Но чего-то все-таки не хватало. За этим чем-то девушка решила не ехать далеко и вскоре оказалась в Киеве. Без знакомых, связей, зато с четким представлением о том, что нужно много работать. Недавно брестчанка вместе с мужем открыла в Киеве собственное консалтинговое агентство и планирует кое-что еще, пишет onliner.by. История девушки, которая бросила все и решилась переехать в Украину.

— Мне всегда хотелось иметь свое дело, а не получать зарплату, — говорит Маша. — Но в Минске я для себя таких вариантов не видела. Знакомые открывали бизнес и тут же закрывали: налоги, проверки, куча нюансов.

Брестчанка Маша Якуш приехала в столицу, чтобы стать журналистом. Поступила на журфак, но вскоре поняла, что по специальности работать не будет. Пришлось думать, как себя реализовать.

— Попробовала и поняла, что заниматься тем, чем я хочу в рамках профессии, не могу: либо не поймут, либо будет сложно продать, — говорит девушка. — Начала искать другие сферы деятельности, чтобы можно было подработать и получить какие-то деньги. В итоге попала в агентство недвижимости и переквалифицировалась в «продажника». А хороший «продажник» — это человек, которого ищут все. Потом случайно оказалась в российско-турецкой компании, которая занималась продажей тканей. В процессе мне стала интересна работа пиарщика, и вскоре я ушла на сайт Geometria — просто увидела объявление о том, что управляющий ищет себе пиарщика.

Работать приходилось много и упорно: случалось так, что рабочая неделя состояла из офисной рутины, переговоров с клиентами, а выходные были заняты организацией мероприятий в сфере развлечений.

— Я ко всему этому была готова, да и выбор был небольшой: я ушла с работы, а заниматься чем-то хотелось. К тому же я уже перевелась на заочное. Круг обязанностей был огромный: кроме пиара и работы с фотографами, был большой пласт организации мероприятий в казино, ресторанах, клубах и на концертных площадках.

В общем, все закрутилось. И однажды на конференции компании в Санкт-Петербурге состоялась судьбоносная встреча с киевским управляющим.

— Мы поговорили, обсудили дела. Оказалось, что с кадрами в Киеве случилась проблема. В мае 2013 года я поехала туда, обсудила все уже на месте и приняла решение…

«Выживает тот, кто больше работает и имеет больше связей»

Мама не поверила, когда Маша приехала домой с чемоданами. Думала, что дочка шутит. Но дочка не шутила и всерьез решилась на переезд в Киев. Был в этом совершенно четкий элемент авантюры, потому что знакомых у девушки в столице Украины практически не было.

— У родителей я провела неделю, решила набраться сил, — говорит Маша. — Да, было страшно, но я уже год думала о переезде, а в Минске у меня осталось несколько предложений по работе, так что понимала: голодной точно не останусь.

В итоге села в поезд и уехала в прямом смысле слова в никуда: даже квартиру не искала заранее. Оставила вещи в камере хранения и принялась за поиски жилья. Думала, если не найду, то переночую в гостинице, все же приехала в Киев с какими-то накоплениями. Но варианты нашлись. Сейчас вспоминаю это со смехом: какая же я была глупая! Дело в том, что я ехала в Киев с минимальным набором знаний: вот есть правый берег и левый, а вот Крещатик — на этом все заканчивалось.

Начались рабочие будни. Нужно было начинать все с чистого листа: обзаводиться связями, выстраивать отношения с клиентами. Ситуацию усугубило то, что вскоре киевская компания осталась без руководителя.

— Тяжело мне не было, потому что я прекрасно представляла, чем буду заниматься и как это работает. Другим людям, даже тем, кто перебирается из других регионов Украины, требуется больше времени, чтобы что-то построить. А я просто брала телефонную книгу, звонила, общалась, встречалась. Не факт, что что-то продавала, но начинала понимать, как работает рынок, к кому идти стоит, а к кому нет.

А чем больше у тебя контактов, тем проще становится. Все решают люди и знакомства: здесь выживает тот, кто больше работает и имеет больше связей.

Через некоторое время случился период, когда сайт лишился руководителя. Нас осталось несколько менеджеров, которые сидели и не знали, что делать. А я ведь вообще фактически новый человек в чужой стране… Как-то вместе выкручивались, а потом случился Майдан, и вообще все остановилось. Наша развлекательная концертно-ресторанно-клубная деятельность быстро схлопнулась.

Мы вляпались по самые уши: сняли помещение за валюту, сделали там ремонт. И вот ситуация: за аренду из-за скачка доллара нужно платить в три раза больше, заведения не работают, заработка у компании нет никакого. Партнеры, которые финансировали мероприятия, говорят: «Ребята, ну вы же понимаете, что мы не будем ждать». В общем, было очень сложно.

Кое-как удалось выкрутиться и даже больше: Машу назначили финансовым директором. «Посчитали, что я хорошо разбираюсь в финансах», — смеется девушка. Параллельно добавилась еще одна головная боль: началось строительство собственного жилья в Киеве.

— Родители продали квартиру в Бресте, а остальное собирала сама, — рассказывает Маша. — На то время жилье в Киеве стоило дешевле, чем в Минске. Но потом случился обвал доллара, и все поменялось. В итоге я кое-как справилась, но это все равно получилось недешево.

«Здесь меньше работают, но ведь и нужно работать не много, а головой»

— Было несколько ситуаций, когда я всерьез задумывалась о том, что надо собирать вещи. Причем я ощущала еще и сильное давление со стороны родственников и друзей, потому как не все понимали, что происходит, — говорит девушка.

Я приезжала из Киева в Минск на сессию, и, когда меня кто-то встречал, все сожалели, сочувствовали, будто я вернулась из горячей точки. С другой стороны, я так пару экзаменов сдала — благодаря сожалению преподавателей. «Ты там держись!» — говорили они и ставили хорошую оценку.

Не вернулась, потому что поняла: я смогу справиться со всеми трудностями. Спустя несколько месяцев после переезда был еще и стыд. Как это вернуться? Я же такая матерая, я же со всеми могу решить вопросы! А потом появились друзья, которые меня здесь поддерживали, поэтому я почувствовала в себе силу.

Параллельно выяснилось, что люди в Киеве очень сильно отличаются от минчан: и укладом жизни, и темпераментом, и подходом в деловых вопросах. Таким вещам на теории не научишься.

— Могу сказать точно: украинцы более ленивые, чем белорусы, — смеется Маша. — Когда я приехала, то была на подъеме. Поставила себе будильник, чтобы проснуться пораньше и рвать, и метать. Звоню клиенту, а мне в ответ: «Позвоните через пару часов». А еще делали проекты в Одессе, и там мне могли назначить встречу в 23:00. Здесь меньше работают. Но ведь и нужно работать не много, а головой. А мне кажется, что белорусы работают много.

Вообще, все очень сильно отличается от Минска. Здесь каждому очень важно урвать себе какой-то кусочек, но при этом делать что-то для того, чтобы не только заработать денег, но и душу успокоить. Когда я только переехала, во всей тусовочной жизни ощутила очень сильный контраст. Можно сколько угодно по-советски называть друг друга братьями, но на самом деле в плане менталитета это не так: Украина очень сильно отличается от Беларуси. Соответственно, и тусовка здесь абсолютно другая. Начнем с того, что спесь Советского Союза в Минске существует в ресторанно-гостиничном бизнесе и сегодня: там очень много пафосных заведений. Так и считается: чем больше пафоса, тем лучше ресторан.

Ты приходишь в заведение и чувствуешь себя неловко, потому что официант оценивает тебя строгим взглядом. Я не буду говорить, что такого нет в Киеве. Но история все-таки другая: люди здесь более простые, но делают все со вкусом.

В Киеве многое зависит от качества еды и атмосферы. Тусовка простая и свободная — здесь нет каких-то предрассудков.

«Муж сказал, что в Бресте слишком дорого»

У Маши и ее мужа увлечение ресторанной культурой выросло в бизнес. Спустя четыре года работы в этой сфере молодые люди открыли экзотическую для Минска штуковину под названием «ресторанное консалтинговое агентство «Ресторанские».

— Для этого нужен паспорт, — смеется девушка. — На самом деле все достаточно просто, хоть я до сих пор не являюсь резидентом страны. Я живу здесь четыре года, официально трудоустроена, владею недвижимостью и замужем за украинцем, но пока у меня только вид на жительство. Впрочем, нерезидент страны может открыть такое агентство запросто: можно обратиться в любую юридическую компанию (а их здесь миллион), и тебе помогут. Другое дело, что ты потом с этим агентством будешь делать.

У пары применение нашлось: в Киеве чуть ли не каждый день открываются новые заведения, владельцам которых иногда нужна помощь квалифицированных специалистов. Минчанин бы крепко задумался и сказал: я и сам смогу. Но здесь другая история.

— С ресторанами была связана всегда и понимала, как это делается, — говорит Маша. — Я организовывала рекламные мероприятия для привлечения гостей и понимала эти механизмы. У нас с мужем есть любовь к ресторанной культуре. Но не с той точки зрения, что ты пришел по-богатому провести время и показать свой статус.

Мой муж занимается пиаром, и однажды нам предложили поработать с одним из киевских заведений. Мы подумали и решили открыть агентство, которое бы, по сути, помогало людям, открывшим ресторан, дать направление этому заведению. Объяснить им, как он должен позиционироваться и что вообще должно быть какое-то позиционирование.

Мы много путешествуем, посещаем заведения и изучаем их. Еда для нас — это культура. И если приезжаем куда-то, то идем не в топ списка TripAdvisor, а ищем другие интересные заведения. Смотрим, общаемся, обсуждаем — это такой образ жизни.

В Италии существуют целые династии: ресторан открыл твой прапрадедушка, и он вырос в семейный бизнес. Или ты делаешь новое заведение и четко понимаешь: твоя задача — нести итальянскую кухню в массы. А на постсоветском пространстве ресторан открывают те, у кого есть деньги, — потому что это статусно, а бизнес очень легкий. Таких заведений много, и мы решили, что некоторым нужно помогать и объяснять, что ресторан — это не показатель понтов. Люди готовы платить за это, но, безусловно, не все. Кому-то это, в принципе, и не нужно: есть места, в которых вкусно, они находятся в отличном месте — это уже 70% успеха. Но многим без привлечения сторонних специалистов не справиться.

Да, представить такое в Минске сложно: вряд ли кто-то обратился бы в агентство за консультацией. Да и в целом минский ресторанный бизнес сильно уступает киевскому и по качеству кухни, и по ценам. В родной Брест я приезжаю два раза в год. Последний раз была с мужем, и он так посмотрел на цены… Просто они в Бресте такие же, как в Киеве, если сходить в хороший ресторан. Я ему сказала, что в Минске еще дороже. И он тогда махнул рукой: «Давай лучше полетим в другое место».

Есть, конечно, свои хитрости. Некоторые рестораны в Киеве везут продукты в чемоданах. Едет пиарщик в отпуск, покупает во Франции сыры, пакует их в багаж и привозит в Украину — уже можно сделать маленькое французское меню. В Беларуси, думаю, такая штука не прокатит.

Летом Маша планирует запускать еще одно направление бизнеса — производство посуды. Говорит, что справится — главное, что называется, крутиться.

— Креатив в Беларуси — это просто иностранное слово, и я сталкивалась с тем, что ты приносишь какой-то проект, а тебе говорят: «Мы бы с удовольствием, но у нас такого не поймут». Притом что в Минске реально много крутых и талантливых ребят, которые бьются о стену непонимания и не могут донести свою идею.

А здесь молодой человек может легко открыть свой бизнес. Да, сейчас стало больше налогов, но если у тебя есть отложенные средства и ты изворотливый, хитрый и умный, то можно найти инвестора. Здесь появляются какие-то парикмахерские, рекламные агентства, фестивали — все это делают молодые люди. Я вижу даже по своим знакомым, что все начинается с энтузиазма. Просто человеку нравится что-то делать, и он делает это круто.