В Польше произошла революция на рынке лекарств 17.05.2017, 13:50

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Аптеки теперь могут появляться каждые 500 метров.

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в Фармацевтический закон, который несколько недель назад был принят Сеймом Польши.

Основным нововведением является правило «аптека - для аптекаря»: это означает, что новые аптеки смогут открывать только фармацевты. При этом один фармацевт сможет быть владельцем максимально четырех аптек, сообщает radyjo.net.

Кроме того, на 3 тысячи жителей гмины (наименьшая административно-территориальная единица) должна быть одна аптека, а расстояние между аптеками в прямой линии должна составлять не менее 500 метров. Новый закон касается только аптек, которые открываются, он не охватывает уже действующих.

Основная цель закона, согласно замыслам законодателей, - это деконцентрация аптечного рынка.

Сейчас в Польше работает около 15 тысяч аптек и 25 тысяч фармацевтов. Половина всех аптек принадлежит фармацевтическим сетям.