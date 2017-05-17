Здравствуйте, я ваша бомба 1 17.05.2017, 14:28

Александр Шавлюга (слева).

Фото: nn.by

Как развлекаются белорусские идеологи.

Самой забавной новостью прошлой недели стала информация из управления Следственного комитета по Могилевской области о том, что «в отношении гражданина г. Осиповичи 1967 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 340 УК РБ «Заведомо ложное сообщение об опасности», пишет belgazeta.by.

Гражданин этот - по версии следствия - зампредседателя (правда, теперь уже бывший) Осиповичского райисполкома Александр Шавлюга, курировавший идеологическую работу, работу с молодежью и СМИ. В конце апреля он позвонил в милицию и сообщил, что местные КГБ и РОВД заминированы. Никаких бомб, разумеется, обнаружено не было, но работа ведомств была временно парализована. Шутнику теперь грозит до 5 лет ограничения свободы.

«Мы предполагаем, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Но это не окончательно - ведется расследование», - сообщили в пресс-службе СК. Журналисты «Нашай Нiвы» попытались связаться с экс-чиновником, но тот бросил трубку, едва лишь услышав, откуда звонят.

Это уже не первый скандал с участием бойцов идеологического фронта. В конце 2016г. был задержан главный идеолог Партизанского района столицы Николай Петрамович, являвшийся на тот момент депутатом Мингорсовета от провластных коммунистов, - он назанимал у людей денег и скрылся, оставив жену и двоих детей.

А в январе 2013г. в СМИ просочилась информация о том, что уволен главный идеолог ДФР КГК Геннадий Прохорцев - по неофициальной информации, причиной увольнения стал обыск в его квартире, в ходе которого сотрудники КГБ обнаружили вид на жительство в США Green Card. «Прохорцева многие знали именно как противника США и Запада, поэтому наличию у него Green Card в КГК неприятно удивились», - сообщил тогда порталу Тut.by информированный источник.