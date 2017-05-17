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В Сингапуре поставили 15-этажный автомат по продаже элитных спорткаров

  • 17.05.2017, 14:35

Новые Вentley, Ferrari и Lamborghini можно заполучить за несколько минут.

В Сингапуре открылся 15-этажный автомат по продаже элитных спорткаров. Автомобили, а среди них Вentley, Ferrari, Lamborghini, находятся в 60 слотах. Как информирует УНИАН, на первом этаже здания клиенты при помощи сенсорной панели выбирают себе машину. Она прибывает к ним в течение нескольких минут.

Отмечается, что цель торгового автомата — эффективное использование городского пространства в Сингапуре.


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