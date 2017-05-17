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На «Гродно Азот» с 9-метровой высоты упал монтажник

  • 17.05.2017, 14:50

33-летнего рабочего госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

33-летний монтажник ОАО «Союзпроммонтаж» 11 мая упал с высоты около 9 метров во время строительных работ в одном из цехов ОАО «Гродно Азот». Мужчина получил тяжелые травмы головы, сообщил tut.by официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В СК рассказали, что происшествие случилось около 11 часов 11 мая. Мужчина выполнял строительные работы в одном из цехов ОАО «Гродно Азот». Он упал с металлического каркаса с высоты около 9 метров. С тяжелыми травмами головы мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где находится до сих пор.

Следователи опрашивают руководителей и рабочих, изучают документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранители выясняют, был ли обеспечен монтажник средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ на высоте.

Специалисты Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда дадут свое заключение. После чего будет дана правовая оценка произошедшему. Кроме того, следователи примут меры для устранения причин и условий, способствовавших произошедшему.


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