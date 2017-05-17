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Синоптики: В четверг будет до +24 градусов

  • 17.05.2017, 14:52

Заморозки прогнозируются ночью 18 мая по востоку Беларуси.

18 мая прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 тепла, по северо-западу - плюс 8-10 градусов. По востоку на большей части территории на почве и в некоторых районах в воздухе заморозки составят до 0 - минус 2 градусов.

Днем воздух прогреется до 15-21, в западных районах Гродненской и Брестской областей - до 22-24 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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