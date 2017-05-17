«Путин нас обманул, мы ничего не знали»
- Константин Боровой, «Эхо Москвы»
- 17.05.2017, 15:02
О чем рассказали два фильма на Viasat History.
Первый британский об эксперименте MI-19. Еще до Сталинграда посадили пленных немецких генералов на благоустроенной вилле, напичканной подслушивающей аппаратурой и изучали, записывали их разговоры.
Только один из 20 осознавал ужас произошедшего. Остальные верили и поддерживали Гитлера. Расстраивались проигрышем Сталинграда. Прекрасно знали о Холокосте. Даже гордились. Никакого раскаяния в личых разговорах.
Второй фильм сделали американцы, пытавшиеся понять трансформацию сознания немцев после войны.
«Нацисты нас обманули, мы ничего не знали».
В России мы приближаемся к моменту, когда надо будет ответить на вопрос: Как произошло расчеловечивание целого народа?
Ответ известен заранее: «Путин нас обманул, мы ничего не знали».
Не знали про взрывы домов в 1999 году, про поддержку Саддама, Милошевича и Каддафи, про Украину, про бандитов Мотороллу и Гиви, про сбитый Боинг, про уничтоженных сирийских детей и разбомбленные госпитали, про тупую и злобную пропаганду?
На колени, подонки.
Константин Боровой, «Эхо Москвы»