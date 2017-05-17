«Путин нас обманул, мы ничего не знали» Константин Боровой, «Эхо Москвы»

17.05.2017, 15:02

Константин Боровой

О чем рассказали два фильма на Viasat History.

Первый британский об эксперименте MI-19. Еще до Сталинграда посадили пленных немецких генералов на благоустроенной вилле, напичканной подслушивающей аппаратурой и изучали, записывали их разговоры.

Только один из 20 осознавал ужас произошедшего. Остальные верили и поддерживали Гитлера. Расстраивались проигрышем Сталинграда. Прекрасно знали о Холокосте. Даже гордились. Никакого раскаяния в личых разговорах.

Второй фильм сделали американцы, пытавшиеся понять трансформацию сознания немцев после войны.

«Нацисты нас обманули, мы ничего не знали».

В России мы приближаемся к моменту, когда надо будет ответить на вопрос: Как произошло расчеловечивание целого народа?

Ответ известен заранее: «Путин нас обманул, мы ничего не знали».

Не знали про взрывы домов в 1999 году, про поддержку Саддама, Милошевича и Каддафи, про Украину, про бандитов Мотороллу и Гиви, про сбитый Боинг, про уничтоженных сирийских детей и разбомбленные госпитали, про тупую и злобную пропаганду?

На колени, подонки.

Константин Боровой, «Эхо Москвы»