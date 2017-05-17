Нарколог: У меня от алкоголизма лечатся даже долларовые миллионеры 17.05.2017, 15:12

Фото: Алесь Пилецкий

Известный белорусский врач рассказал о российском «боярышеике», первых «звоночках» и почему пиво опаснее водки.

Согласно рейтингу Всемирной организации здравоохранения Беларусь на 2 месте среди самых пьющих стран в мире.

На каждого жителя приходится 15 литров алкоголя в год. Литва занимает в рейтинге первое место. А в 2015 году на первом месте была Беларусь.

Почему белорусы пьют, есть ли разница между чернилами и дорогим коньяком и когда следует обращаться к специалисту, «Еврорадио» рассказал Владимир Иванов, заведующим 21-м наркологическим реабилитационным отделением Научно-практического центра психического здоровья.

Об уровне употребления алкоголя

«Наихудшая ситуация была в 90-ые, когда в страну ввозился нелегальный спирт. Его можно было приобрести в любое время. Но сейчас мы не знаем, почему стало лучше и что изменилось. В районных центрах нависает угроза безработицы, и люди себя сдерживают, может, поэтому».

Об алкоголе и статусе

«Среди моих пациентов есть даже долларовые миллионеры, которые живут за границей и приезжают на терапию. Среди людей есть мнение, что алкоголик ― это человек, который опустился. Значительная часть больных алкоголизмом людей ― с высокими зарплатами, с семьёй, с хорошей машиной».

Об употреблении у нас и на Западе

«Уровень заболеваемости алкогольной зависимостью у нас примерно одинакова с Европой и с США. А там доходы выше. Это не играет роли в распространении болезни. Основная проблема ― доступность алкоголя».

О пиве

«Пиво опасно. Оно вызывает зависимость ещё и от своего специфического вкуса. Людям нравится вкус и его пьют не только потому, что там есть алкоголь, а как раз из-за вкуса. У меня половина отделения страдает такой зависимостью».

О «первых звоночках»

«Есть признаки зависимости, алкогольной или наркотической. Это когда человек чувствует страдания, когда у него нет доступа к этому веществу. А если сегодня выпил пива, завтра тоже, а на следующий день решил, что не хочет, то вряд ли у него зависимость».

О российском «боярышнике» и наших лекарствах

«Ежегодно у нас погибает от отравления алкоголем от 1,5 до 2 тысяч человек. Это было и 10, и 15 лет назад. Потому что больные люди не контролируют его употребление, принимают слишком много, большие дозы. Это смерть от перепоя. А по смерти от суррогатов у нас нет статистики».

«Есть у меня пациенты, которые вместо алкоголя употребляют спиртосодержащее лекарства. Сегодня выписался пациент, который употреблял «боярышник», именно лекарство. Говорил, что после него он может работать, а после алкоголя нет».

Почему люди пьют

«Мы все живём в алкогольной культуре, алкоголь продаётся везде, не ведётся достаточной разъяснительной работы. Сначала человек сталкивается с ритуальным употреблением алкоголя, и если у него есть предрасположенность, то заболевание у него может быть через пару месяцев».

О спайсах

«Если в 2014 году у нас было на стационаре 10-15 человек из-за спайсов постоянно, то сейчас 1-2 человека. Почему так получилось, нет ни анализа, ни объективной информации. Никто такой анализ не проводил».

Как улучшить ситуацию

«Ситуацию с алкоголем улучшить можно, но это должна быть долгосрочная стратегическая программа на 20-30 лет. Снизить потребление алкоголя на 1% в год легко. А у нас так далеко не думают».