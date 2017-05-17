Замминистра МВД Украины: За убийством Шеремета могут стоять Россия и другие страны СНГ 5 17.05.2017, 15:32

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Павел Шеремет

Вадим Троян рассказал о ходе расследования дела белорусского журналиста.

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, которого подозревали в слежении за журналистом Павлом Шереметом накануне его убийства, заявляет, что к этому преступлению могут быть причастны как специальные службы России, так и других стран СНГ, передает «Радые Свабода».

«У нас одна из ключевых версий и большинство доводов указывают на то, что есть внешний след. Тогда следствие однозначно будет привязывать его профессиональную деятельность, так как он был в оппозиции и к российскому президенту, и также к белорусскому президенту», - сказал Вадим Троян в эфире украинского телеканала« 24 ».

Заместитель министра внутренних дел Украины добавил, что у следствия есть как минимум две версии относительно причастности к убийству внешних сил.

«Могут быть причастны службы других сопредельных государств. Как минимум, России и еще ключевые другие страны СНГ, которые могли направлять исполнителей также через свои государственные территории в Украину», - отметил он.

На вопрос ведущей Сони Кошкиной, какие именно страны имеются в виду - Казахстан или Беларусь, Вадим Троян пожал плечами.

Заместитель министра внутренних дел Украины назвал качественным независимое журналистское расследование, презентованное 10 мая проектом «Слидство.Инфо» совместно с представителями международной сети OCCRP.

«Я не думаю, что это помешало следствию. Я знаю, что руководство Национальной полиции встречалась с журналистами и у них есть понимание, как вместе дальше работать», - добавил Вадим Троян.

В то же время представитель МВД подчеркнул, что следствие имеет больше разработок, чем в журналистском расследовании.

«Устименко сам к ним приехал, отвечал на телефонные звонки, машина была официально зарегистрирована ... Устименко такой человек, который если бы он следил за тем, что произошло, то как минимум, приехал бы с перебитыми номерами. Сейчас полиция отрабатывает версию Устименко, и я полагаю, что в ближайшее время дадут ответ журналистам», - сообщил Вадим Троян.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грыцак 15 мая заявил, что Игорь Устименко после увольнения из СБУ в апреле 2014 года не работал в интересах этой спецслужбы и не выполнял никаких ее заданий.

«Отвечаю своей головой. Это же невозможно будет скрыть, когда расследование пойдет дальше и будут найдены какие-то доказательства того, что он был под прикрытием и работал в интересах службы. Нет, он не работал в интересах органов Служб безопасности», - подчеркнул Василий Грицак.

Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.