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Названы самые посещаемые белорусские музеи

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  • 17.05.2017, 15:35
  • 7,842
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первое место в рейтинге занял Музей истории Великой Отечественной войны.

К Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, Национальный статистический комитет опубликовал информацию об объектах, которые в прошлом году стали самыми популярными у посетителей, пишет tut.by.

Первое место уверенно и с большим отрывом занял Музей истории Великой Отечественной войны. За 2016 год его посетили 559,6 тысячи раз. На втором месте — Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». У него 423,3 тысячи гостей. На третьем месте разместился Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» — 412,4 тысячи посещений.

В число наиболее успешных музеев также попали Гомельский дворцово-парковый ансамбль (325 тысяч), Замковый комплекс «Мир» (285 тысяч) и Мемориальный комплекс «Хатынь» (235,2 тысячи).


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