В Зельве налоговая требует с безработного налоги за 10 лет 30 17.05.2017, 15:44

Александр Линкевич

Фото: svaboda.org

Возмущенный житель Зельвы теперь будет сам подавать в суд на налоговую инспекцию.

Зельвенский районный суд не удовлетворил иск Зельвенской районной налоговой инспекции к местному жителю Александру Линкевичу с тем, чтобы лишить его прав на управление автомобилем и права выезда за границу за то, что он, будучи безработным, якобы не выплатил налогов на доходы за почти 10 лет.

Суд предложил налоговой искать другие пути взыскания задолженности. Александр Линкевич теперь будет сам подавать в суд на налоговую инспекцию.

Александр Линкевич рассказал «Радыё Свабода», что около 10 лет не имел постоянной работы, хотя имел специальность слесаря механосборочных работ. До этого работал, где только удавалось: на стройке и в колхозе, а позже жил с семьей преимущественно благодаря случайным заработкам:

- Мне нечего скрывать, поскольку помогали мои родители и мать жены. Думаете, это хорошо вот так жить? Но так сегодня живет половина страны, когда деньги дают родители или дедушка с бабушкой за свои пенсии содержат. Я не виноват в том, что нет работы, негде устроиться. Заводы стоят, а зарплаты такие, что семью не удержать. И воровать я не пошел.

Последние 3 месяца Линкевич официально устроился на работу в Польше, платит там налоги, в свободное время приезжает к семье в Зельву. В этом году его вызвали в районную налоговую инспекцию и попросили заполнить декларацию.

Декларацию Линкевич заполнил, писал, что на содержание его и его семьи деньги определенный период времени давали либо его родители, либо теща.

В налоговой, однако, обнаружили, что Линкевич в течение определенного времени ездил в Польшу, а значит, заправлял авто, покупал вещи, которые заносились на границе в компьютер, а потом данные были переданы в налоговую. В итоге получилось, что его расходы превысили доходы по составленной декларации.

- Но я же налоговиков спрашиваю: откуда вы взяли, что если я ездил в Польшу, то заправлял бак за свои деньги? Почему вы сочли это моими расходами? Рядом сидел или мой отец, или моя теща, и они заправляли авто за свой счет. Я просил, чтобы налоговая предоставила мне доказательства того, что именно я оплачивал эти расходы. Таких доказательств мне никто не дал.

Линкевич, в свою очередь, потребовал, чтобы налоговая показала ему документ, где бы помесячно было расписано, какие доходы он имел, так как в противном случае ему предлагают платить за те доходы, которых он не имел вообще.

Начальник налоговой инспекции Зельвенского района Светлана Панасик пояснила, что такой акт не составляется на основании декларации о доходах и имуществе:

- Делается расчет на основании составленной им самим декларации, и Линкевичу это не один раз объясняли, и даже в письменном виде. Да и он сам заполнил свою декларацию, в налоговой сделали расчет, и получилось определенная сумма.

В одном из писем из налоговой инспекции Линкевичу объяснили, что к расходам физического лица причисляются расходы в размере прожиточного минимума в среднем на душу населения. Мол, государство определило необходимую для сохранения здоровья человека количество припасов, непродовольственных товаров и услуг, что в итоге составляет прожиточный минимум в стране. И вот, мол, сумма, превышающая доходы над расходами, и является налоговой базой для начисления подоходного налога. На что Линкевич ответил следующим образом:

- То, что государство приняло прожиточного минимума, не коснулось моей семьи. Принять-то они приняли, но кто дал мне и моей семье этот прожиточный минимум? Мы даже и дохода такого на каждого домашних не было, а мне насчитали, что расходы превышают доходы.

Исходя из декларации, Линкевичу изначально насчитали около 1 тысячи рублей неоплаченных налогов в бюджет. После того, как он сумел собрать дополнительные документы, сумма налога уменьшилось до 700 рублей. И на основании того, что налог не уплачен, инспекция выступила с иском в суд, чтобы лишить Линкевича право на управление автомобилем, а также право выезда за границу.

Правда, решение Зельвенского районного суда прозвучало не в пользу налоговой инспекции. Суд предложил налоговикам искать другие пути взыскания недоплаченных налогов.

Линкевич настаивает на том, что ничего не должен платить государству. По его словам, налоговая должна признать, что бездоказательно насчитала сумму на доходы, которых он на самом деле не имел. По этой причине Линкевич собирается подавать в суд на инспекцию.

- Мне обидно за все это, поскольку я столько лет жил без нормальной работы и никто ни разу ничего не предложил. Когда было трудно, то государство от меня отвернулась, даже никто не поинтересовался, как я воспитываю своих детей, где и за что живу. А теперь вдруг у меня нашли неуплаченные налоги. Налоговая инспекция хочет, чтобы я заплатил налоги с тех доходов, которых не было. Но так невозможно, у нас еще есть права и суды. Буду бороться.