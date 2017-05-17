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Стартап с белорусскими корнями попал на американскую выставку

  • 17.05.2017, 15:57
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Зародившийся в Беларуси проект Market Music в эти дни участвует в американской конференции TechCrunch Disrupt.

Стартап заявлен как одна из десяти разработок от Сколково — офис компании также находится в России. Market Music появилась в 2013 году, она работает в корпоративном сегменте. На TechCrunch Disrupt компания поехала с разработкой, которая поможет торговым сетям и рекламщикам лучше изучить целевую аудиторию. Умная система считает общее количество пользователей, определяет их пол и возраст. Маркетологи смогут точнее «попадать» в публику при организации рекламных кампаний, пишет onliner.by.

Другое подразделение компании занимается управлением музыкой на больших площадках — например, в торговых залах и на конференциях. Можно вручную настраивать громкость отдельных источников воспроизведения и проводить более детальную настройку звука для повышения качества.


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