Die Zeit: Искра взаимопонимания Макрона и Меркель 17.05.2017, 16:04

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Фото: AFP

Гибкость Франции может оказаться лучшим, что может случиться с германо-французскими отношениями.

Они должны спасти Европу - эта цель объединяет Макрона и Меркель. Но как? Визит нового президента Франции в Берлин свидетельствует о том, что у них есть все шансы эту цель реализовать, уверен автор публикации на страницах, пишет Die Zeit (перевод-inopressa.ru).

«Рядом с Меркель всем господам президентам приходилось нелегко. Взять хотя бы Владимира Путина: он пытался напугать канцлера, захватив с собой на фотосессию собаку и выглядя при этом как подросток, который хочет разозлить мать. Дональд Трамп, со своей стороны, с этой же целью проигнорировал ее протянутую для рукопожатия руку», - замечает автор публикации Фабиан Федерль.

И вот Эммануэль Макрон. «Как и премьер-министр Канады Джастин Трюдо или экс-президент США Барак Обама, Макрон принадлежит к тому типу политиков, у которых Меркель может позаимствовать немного блеска, который дополняет ее образ. И как в случае с Трюдо или Обамой, становится очевидно: Меркель найдет общий язык и с Макроном».

«И новому французскому президенту, и канцлеру ФРГ известно: от них ждут ни много ни мало спасения Европы. Единство позиций Берлина и Парижа - необходимое условие для того, чтобы в Европе что-то сдвинулось с мертвой точки», - пишет журналист, констатируя, что в противном случае Евросоюзу не удастся дожить до следующего дня рождения.

«Для Меркель Макрон может оказаться наилучшим партнером - именно потому, что до сих пор его отличала скорее осторожная позиция. С одной стороны, это связано с недостатком политического опыта, с другой - с тем, что он, по всей видимости, умеет слушать. Кроме того, как Олланд, так и в свое время Саркози приезжали после своего избрания в Берлин, неся бремя тяжеловесных обещаний, данных в ходе предвыборной кампании своим избирателям. Макрон же, - замечает Федерль, - занимал сдержанную позицию в ходе избирательной кампании. Он заявлял о целях, не говоря о конкретных мерах».

«Гибкость французской стороны может оказаться лучшим, что может случиться с германо-французскими отношениями. Цель у обоих одна: усиление Европы. О мерах, которые будут этому способствовать, в Германии раздумывают уже давно. (...) Новые импульсы, в виде осторожных идей и предложений, исходят исключительно от французской стороны. 10 января Макрон уже был в Берлине, где выступал с программной речью. В ней он обозначил свои приоритеты: возвращение доверия Германии, при условии соблюдения Францией впервые за последние шесть лет границ дефицита бюджета в размере 3%. Доверительные отношения между Берлином и Парижем должны положить конец немецкой гегемонии в ЕС», - полагает автор публикации.

«От Германии в качестве ответного шага Макрон требует также немного гибкости и ускорения. В преддверии выборов в парламент новому президенту нужны определенные перспективы. На ближайшей встрече Европейского совета в июне Макрон хочет представить дорожную карту, в которой он обозначит шаги по реформированию еврозоны и будущему Евросоюза, переговоры по которой могли бы пройти в таком случае в начале 2018 года». Меркель заявила о поддержке этого плана, говорится в статье.

«В Германии, - пишет автор материала, - стартовала предвыборная кампания. И канцлер вряд ли может рассчитывать заработать очки у избирателей на европейской теме. Она зажата в тисках между АдГ справа, которая готова ринуться в бой, как только ХДС/ХСС заявит о дальнейшей интеграции в рамках ЕС, и СДПГ слева, которая выставила серьезного проевропейского кандидата в лице Мартина Шульца».

«Наихудшим развитием ситуации в этой связи стало бы то, что Меркель может оказаться в итоге канцлером, решившимся на режим строгих мер. И тогда политики, возглавляющие ведущие государства ЕС, несмотря на единство целей, не смогут объединить свои усилия».

Германия должна показать, что поняла готовность Франции к переменам, "не забывая при этом, какой кандидат был альтернативой Макрону».