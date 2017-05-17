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Apple готовится представить новые ноутбуки

  • 17.05.2017, 16:18
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Фото: AFP/Getty Images

Ожидается, что презентация новых продуктов состоится в июне.

Компания Apple готовится представить три новых модели ноутбуков, пишет korrespondent.net.

Таким образом, американский производитель надеется уменьшить ущерб от снижающихся продаж планшетов. Ожидается, что презентация новых продуктов состоится в июне.

Производитель представит производительный процессор Kaby Lake от Intel, также возможно появление нового 12-дюймового лэптопа.

Ожидается, что будет обновлена 13-дюймовая модель ноутбука Apple. А тем временем компания не комментируют данную утечку информации.

Лишь 11 процентов от общей прибыли, вырученной компанией, приходится на MacBook. И тем не менее, они являются важным инструментом для поддержания интереса аудитории - и в первую очередь, бизнес-клиентов.

По предварительной информации, ноутбуки будут мало чем отличаться от ныне существующих моделей. Согласно утечкам, обновлениям подвергнется начинка устройств.


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