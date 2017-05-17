«Депутат»-историк Марзалюк: Русификация к нам пришла не из России 31 17.05.2017, 16:30

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Игорь Марзалюк

Фото: svaboda.org

В интервью Марзалюк не жалел теплых слов в адрес Ленина.

Газета «Звязда» опубликовала большое интервью с «депутатом» «палаты представителей», историком Игорем Марзалюком. Это рекламная статья, оплаченная ОАО «Демброво» и Щучинским унитарным предприятием ЖКХ. Поэтому материал вышел на русском языке, хотя и в белорусскоязычной газете, пишет nn.by.

Речь в интервью зашла об истории Российской империи и Советского Союза.

Марзалюк не жалел теплых слов в адрес лидера Октябрьской революции Владимира Ленина: «Ленин — политик номер один в ХХ веке. Его величие, фундаментальность и масштаб имеют наднациональный характер».

А также в адрес Октябрьской революции: «То, что сегодня называется европейскими ценностями, — это последствия Октября 1917 года. Всеобщее избирательное право, восьмичасовой рабочий день, социальные гарантии для людей и многое другое. В Европе это называется завоеваниями европейской социал-демократии, но по сути это уроки Великого Октября».

Единственной ошибкой Ленина историк называет разгром Русской православной церкви. Проект СССР он считает успешным.

«Большевистский проект федеративного устройства государства, известный во всем мире под названием СССР, — это единственная возможность на то время сохранить в целостности государственность на одной шестой части суши. Для многих малых народов ленинский модернистский проект стал единственной возможностью создания собственной национальной культуры — письменности, языка, истории. Это была настоящая культурная революция сверху. Над этими проблемами работали многочисленные научно-исследовательские институты в СССР.

Проблема была решена настолько успешно, что многие малые народы после распада Советского Союза настолько поверили в свою исключительность, что во всех своих бедах и проблемах стали обвинять русских».

В очередной раз достается либералам и европейцем. «Любовные многоугольники, отказ от семейных ценностей, артистическая болезненность, подчеркнутое уважение к нетрадиционной сексуальной ориентации, воинствующий атеизм и многое другое дали свои многочисленные всходы не на своей родине, а в Европе. Современные европейцы так до конца и не поняли разрушительный характер того, что пришло к ним из России, которая, переболев Серебряным веком и переосмыслив все созданное в то время, пришла к тому, от чего предложила отказаться всем, — к вечным семейным ценностям и примату духовного». Почти что речь идет о «скрепах», о которых так любят сейчас вспоминать в России.

Примечательно, что Марзалюк однозначно трактует войну 1812 года, как «отечественную», а тех людей, которые шли воевать за Наполеона считает «коллаборационистами».

«Беларусь — это европейский полустанок, связующее звено между Востоком и Западом. С врожденной на генетическом уровне национальной и конфессиональной терпимостью. Беларусь — единственная страна в Европе, где не было антисемитизма. У нас невозможен был Бабий Яр в принципе. Вильгельма Кубе взорвали именно в Минске. А это был не самый бесталанный и глупый политик у Гитлера. С Эрихом Кохом подобного в Украине не произошло», — полагает Марзалюк.

Далее следуют нападки на Оппозицию БНФ в Верховном Совете. «Больший вред, чем это сделала националистическая фракция XII созыва, представить себе трудно. Большевистский наскок в языковом вопросе вызвал полное отторжение в обществе».

«Традиционное аграрное общество по своей природе имеет язык титульной нации. Индустриальная эпоха приносит в повседневную жизнь двуязычие — в технической области начинает доминировать язык той нации, техническая культура которой выше или в количественном отношении которой больше. Русификация пришла к нам не из России, ее источник — индустриализация Беларуси в послевоенное время. В многонациональной стране язык межнационального общения выступает средством коммуникации среди технической интеллигенции», — убежден Марзалюк.

Напоследок не обошлось без комплиментов в адрес нынешнего руководства страны. «Беларусь сегодня остается на всем постсоветском пространстве единственным местом для безопасного личного проживания. И в этом несомненная заслуга нашего президента Александра Лукашенко. Экономические трудности временны, а мы, живущие на этой земле, постоянны».