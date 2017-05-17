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Эксперты назвали самую здоровую в мире страну

  • 17.05.2017, 16:48
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Лидером списка оказалась Италия, окруженная пятью морями.

Специалисты Bloomberg Global Health Index установили наиболее здоровую страну мира. В ходе исследования специалисты проанализировали данные по 163-м странам мира и установили, что лидером является Италия, пишет korrespondent.net.

Издание сообщает, ссылаясь на экспертов, что родившийся итальянский младенец может надеяться на жизнь до 80-ти лет и более.

В то же время в Сьерра-Леоне - государстве в Западной Африке, расположенном в 2,800 миль южнее - новорожденные могут рассчитывать на среднюю продолжительность жизни в 52 года.

В первую пятерку самых здоровых стран мира также вошли Исландия, Швейцария, Сингапур и Австралия.


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