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Во Франции сформировано новое правительство

  • 17.05.2017, 16:56
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Во Франции назван состав нового правительства, которое будет работать с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший в прошлом Минобороны Франции, назначен новым главой МИД страны, объявили в среду во французском правительстве, сообщает Интерфакс.

Пост министра обороны страны займет Сильви Гулар. Парижские СМИ напоминают, что Гулар выступала ранее в поддержку движения президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед", она евродепутат, представляет партию "Демократическое движение".

Новым министром экономики Франции станет депутат Нацсобрания от партии "Республиканцы" Брюно Ле Мэр. Он в прошлом был госсекретарем Франции по европейским делам, министром по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

Министром юстиции Франции объявлен Франсуа Байру, лидер центристской партии "Демократическое движение".

Как сообщили в правительстве Франции, новый кабинет министров проведет первое заседание 18 мая в 11:00.

В понедельник новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуара Филиппа и поручил ему сформировать правительство. 46-летний Филипп - мэр города Гавр, депутат Национального собрания от партии "Республиканцы". Французские СМИ напоминают, что ранее "Республиканцы" обещали исключать из своих рядов любых политиков, которые выразят готовность работать с Макроном.


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