Отчисленный после Дня Воли студент будет судиться с БГПУ 8 17.05.2017, 16:59

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Кристиан Шинкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Активиста Кристиана Шинкевича задним числом отчислили из университета за общественную деятельность.

18 мая в 14.30 в суде Московского района Минска будет рассмотрено дело студенческого активиста Кристиана Шинкевича против Белорусского государственного педагогического университета. Он жалуется на незаконное отчисление из университета, сообщает ПЦ «Весна».

На День Воли Кристиан Шинкевич был брутально задержан в офисе правозащитного центра "Вясна" во время инструктажа перед наблюдением за акцией. Его вместе с другими наблюдателями доставили в РУВД Первомайского района, но потом отпустили.

На следующий день, 26 марта, он был задержан снова, во время акции протеста на Октябрьской площади. Сутки он провел в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, а затем его осудили по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и дали штраф размером 20 базовых величин.

После этих событий, 28 марта, активист узнал, что его задним числом отчислили из университета- на приказе ректора стояла дата 24 марта. Официальная причина - «неисполнение обязанностей учащегося». Однако Кристиан уверен, что он отчислен за общественную деятельность. Ведь накануне Дня Воли его несколько раз вызывали в деканат и предупреждали, чтобы он не писал критических постов о педуниверситете.

Кристиан Шинкевич считает свое отчисление незаконным и собирается на суде дать подтверждения этому. Так, БГПУ не единожды нарушил сроки ознакомления студента со своими решениями, в том числе и с решением об отчислении. Кристиану не была предоставлена возможность написать объяснительную записку. Также активист утверждает, что в журнале посещаемости против его фамилия дорисовывались пропуски.

Все эти нарушения вынудили Кристиана сначала направить жалобы на действия ректора в Министерство образования. Однако оттуда пришел ответ, что министерство не имеет полномочий отменять решение ректора. Поэтому активист решил обратиться в суд.