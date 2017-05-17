В Минск едет президент Сербии 5 17.05.2017, 17:09

2,549

Томислав Николич

Лукашенко проведет встречу с президентом Сербии Томиславом Николичем 18 мая в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

"Главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, планируется, что Лукашенко наградит Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.

Президент Сербии будет находиться в Республике Беларусь с рабочим визитом 17-18 мая.