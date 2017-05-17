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Белорусский режиссер представит фильм на Каннском фестивале

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  • 17.05.2017, 17:18
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Сергей Лозница
Фото: GettyImages/Fotobank.ua

На международном кинофестивале Сергей Лозница покажет ленту, снятую по Достоевскому.

Во французских Каннах 17 мая открывается юбилейный, 70-й международный кинофестиваль. В этом году за главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — будут соперничать 19 фильмов со всего мира, передает «Свабода».

Среди конкурсантов — уроженец Беларуси Сергей Лозница с фильмом «Кроткая», снятым по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского.

В 2012 году фильм «В тумане», снятый Лозницей по одноименной повести Василя Быкова, был удостоен на Каннском кинофестивале призом международной федерации кинокритики FIPRESCI.

В мае 2014 года в Каннах Сергей Лозница показал документальный фильм «Майдан» о протестах в Украине 2013—2014 годов.

Кроме фильма «Кроткая» Лозницы, среди нынешних конкурсантов — драма «Роковое искушение» («The Beguiled») Софии Копполы, фильм о гражданской войне в США, в котором снялись Николь Кидман и Кирстен Данст, а также лента Ноя Баумбаха «Истории семьи Майровиц» («The Meyerowitz Stories») с Дастином Хоффманом.

Каннский кинофестиваль завершится 28 мая.


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