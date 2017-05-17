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Учителя против: Дети и так еле успевают на тренировки к 16.00

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  • 17.05.2017, 17:24
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В новом учебном году занятия в школах будут начинаться на час позже, что отразиться и на расписании внешкольных секций и кружков.

Внешкольные кружки и секции в основном работают во вторую смену, когда у детей заканчиваются занятия в школах. Поэтому изменения в школьном расписании влияют и на их работу.

- Мы привязаны к расписанию в средней школе, - говорит kp.by заместитель директора по учебно-воспитательной работе музыкальной школы №8 Светлана Толкачева. - 80% детей занимаются во вторую смену, такое изменение в расписании для нас болезненно. У нас первый урок во вторую смену начинается в 13.45, и даже в это время проблематично привести детей, ведь у некоторых уроки в школе еще не закончены. По расписанию, утвержденному СанПином, мы работаем до 20.00. Если школа будет проводить занятия с 9.00, то уроки будут заканчиваться в 15.00 и дети у нас будут заниматься до 21.00 - 21.30. Но это запрещено, поэтому мы пока не знаем, что делать. Получается, санитарные службы должны разрешить детям заниматься до 21.00. Но тогда будут недовольны родители, ведь это очень поздно. К тому же и ребята будут уставшими. Да и у нас рабочий день будет заканчиваться позже.

Руководители спортивных секций также обеспокоены предстоящими переменами.

- Дети и так сейчас еле-еле успевают на тренировки к 16.00, а кому ехать дальше - вовсе к 17.00, - говорит заместитель директора СДЮШОР №3 по футболу БФСО «Динамо» Петр Зенкевич. - А представьте, что это сдвинется на час! В теплое время года мы занимаемся на улице, на футбольном поле. Световой день осенью заканчивается в 19.00, после тренировку проводить нельзя. Получается, тренерский состав не сможет вырабатывать свою учебную нагрузку, для нас это убийственно, люди не смогут зарабатывать деньги. В зимнее время полегче, ведь мы размещаемся в спортивном зале, но ведь и там придется сдвинуть расписание. Мы спортивная школа, администрация учебных заведений под нас подстраиваться не будет, к нам дети не будут успевать! Получается, для спортивных секций останутся только выходные.

А вот во многих языковых школах занятия для детей начинаются после 16.00. Поэтому они пока не волнуются.

- Надеемся, к нам школьники будут успевать и после изменений в расписании. Но мы оптимизируем учебное расписание под возможности и пожелания наших учеников, стараемся составлять удобный график. В новом учебном году сделаем все возможное, чтобы школьники без проблем смогли сочетать занятия в школе и у нас, - говорит Марина Болтрукевич, заместителя директора по работе с персоналом школы иностранного языка Streamline.


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