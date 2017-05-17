Скандальная история о том, как Беларусь модернизировала «Буки» для Азербайджана 2 17.05.2017, 17:30

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Эта история началась в 2009 году, когда Минск посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В рамках военного сотрудничества ему предложили укрепить оборону своих небес достижением белорусского ВПК - модернизированным зенитно-ракетным комплексом "Бук-М1" - "Бук-МБ". Как и заведено в Беларуси, модернизация велась по поручению Лукашенко.

Стороны ударили по рукам, заключили контракт, сумма и условия которого, понятно, являются военно-коммерческой тайной. Однако о реализации договора стало известно летом 2013 года, когда на военном параде в Баку в честь 95-летия ВС Азербайджана в колонне прошел первый прибывший из Беларуси ЗРК "Бук-МБ", пишет belaruspartisan.org.

Неофициально сообщалось, что Беларусь поставила Азербайджану два таких комплекса (второй поступил ближе к осени 2014 года). На самом деле их было не менее четырех, но об этом стало известно лишь недавно, когда в Украине разгорелся коррупционный скандал.

А причем здесь Украина?

Все дело в том, что штатную радиолокационную станцию (РЛС), предназначенную для наблюдения за окружающей обстановкой и обнаружения воздушных целей (в данном случае речь шла о РЛС типа "Купол-М1", производимую в России) модернизаторы решили заменить на мобильную трехкоординатную РЛС 80К6М на шасси "Волат" Минского завода колесных тягачей. А РЛС 80К6М является разработкой входящего в состав ГК "Укроборонпром" казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" (Запорожье).

Почему было принято такое решение, можно лишь предположить, что свою роль сыграла рыночная формула "цена-качество". При этом украинские СМИ того времени сообщали о кризисном положении на "Искре", директора менялись каждый год, а убытки исчислялись десятками миллионов долларов.

Что касается участия украинской стороны в белорусско-азербайджанском проекте по модернизации "Буков", то на сайте НПК "Искра" сохранилась новость о посещении предприятия в начале сентября 2011 года делегацией представителей ООО "Техносоюзпроект" (входит в состав Госкомвоенпрома Беларуси) и Министерства обороны Азербайджана в сопровождении представителей ГВП "Спецтехноэкспорт" ("Укроборонпром").

Гостям показали возможности РЛС 80К6М. "Белорусские и азербайджанские специалисты получили всю необходимую информацию относительно исполнения заказа, и выразили удовлетворение результатами визита, о чем был составлен соответствующий протокол", - сообщалось на сайте.

А вот как заказ исполнялся, во сколько он обошелся белорусской стороне в долларах и нервах, "Белорусский партизан" узнал благодаря открытости судебной системы Украины. Итак, по порядку…

Пальцем в небо

9 февраля 2011 года "Спецтехноэкспорт" заключает договор комиссии № STE-4-55-Д/К-11 с НПК "Искра" на продажу четырех радиолокационных станций 80К6М, с правом самостоятельного заключения внешнеэкономических соглашений. "Искра" обязалось изготовить, "Спецтехноэкспорт" - найти покупателя на изделия.

24 июня 2011 года между "Спецтехноэкспорт" и белорусским ООО "Техносоюзпроект" (Минск) заключен контракт № STE-4-43-K/КЕ-11 на изготовление и поставку четырех монтажных комплектов РЛС 80К6М. Тех самых, которым предназначено было войти в состав модернизированных для Азербайджана ЗРК "Бук-МБ".

Однако в контракте отмечалось, что "конечным потребителем указанных товаров военного назначения является ООО "Техносоюзпроект". Из-за этой строчки к уголовной ответственности пытались привлечь бывшего директора НПК "Искра" Игоря Пресняка.

Его обвиняли по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Именно за то, что изделия "Искры" были поставлены в Азербайджан без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.

27 апреля текущего года Шевченковский районный суд Запорожья оправдал Пресняка, которому светило до трех лет колонии. Основание: "Искра" - производитель, а потому не несет ответственности за судьбу РЛС 80К6М, которые потом оказались в Азербайджане. В Беларусь станции согласно контракту поставлял "Спецтехноэкспорт". Это, как говорится, нюансы.

Изготовленные "Искрой" четыре комплекта РЛС, ""Спецтехноэкспорт" передал ООО "Техносоюзпроект" в августе 2012-го, апреле 2013-го и январе 2014 года. По условиям контракта изготовитель обязался осуществить пусконаладочные работы и на протяжении 18 месяцев оказывать услуги по гарантийному обслуживанию РЛС 80К6М в стране конечного потребителя.

Потребителей оказалось двое и между ними с декабря 2012-й по ноябрь 2014 годов мотались специалисты "Искры". Как минимум 14 раз им пришлось выезжать в Беларусь и Азербайджан. Весьма любопытный момент, учитывая, что речь шла не только о пусконаладочных и гарантийных работах.

Судя по приговору по делу Игоря Пресняка, копия которого имеется в распоряжении "Белорусского партизана", в ходе эксплуатации РЛС были выявлены массовые недостатки.

Причем в таком количестве, что белорусский заказчик предъявил рекламацию на украинские изделия. Простым языком – РЛС оказались с браком. Для устранения недостатков специалисты "Искры" командировались в Беларусь. Однако, когда "Буки-МБ" добрались до азербайджанского потребителя, то и там ЗРК из-за проблем с РЛС не могли называться боеспособными.

Без таких станций ЗРК, образно выражаясь, слепы, без них, что пальцем в небо тыкать. Украинцам пришлось летать не раз и в Баку для устранения брака на изделиях РЛС 80К6М №№ 12Б01, 13Б02, 14Б03 и П0001.

В материалах дела Пресняка список выполненных работ по устранению недостатков занимает несколько страниц. В их числе: доработка программного обеспечения и мониторов рабочего места, замена нерабочих блоков, ячеек и кабелей, вышедших из строя реле и прочей радиотехнической мелочи, неправильно установленные фильтры, протекания масла и т.д.

Цена сотрудничества

Уголовное дело, возбужденное в отношении гендиректора НПК "Искра" Игоря Пресняка, было лишь эпизодом коррупционной истории, которая пока не получила должной оценки в суде.

Скандал разразился в августе 2015 года, когда Служба безопасности Украины заподозрила руководство ""Спецтехноэкспорта" в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере.

В рамках возбужденного уголовного дела следователям потребовалось судебное решение для выемки необходимых документов. "Белорусский партизан" располагает копией этого решения. В нем также идет речь о контракте между "Спецтехноэкспорт" и белорусским ООО "Техносоюзпроект" на изготовление и поставку четырех монтажных комплектов РЛС 80К6М для ЗРК "Бук-МБ".

Комплекты были поставлены заказчику в период с августа 2012 года по май 2015-го. В свою очередь "Техносоюзпроект" оплатило их полную стоимость в размере 27 млн. 200 тыс. долл. Однако при этом, как установили украинские следователи, присутствовал еще один таинственный посредник.

Оказывается после выполнения условий контракта с белорусами, между "Спецтехноэкспорт" и зарегистрированной в Бирмингеме (Великобритания) компанией "Brasen Development LLP" подписываются 14 актов о выполненных работах по предоставлению агентских услуг в период 2011-2015 гг. За что "Спецтехноэкспорт" на счет офшорной компании перечислил 3 млн. 589 тыс.806 долл. из общей суммы, полученной из Беларуси.

В актах отмечалось, что "Brasen Development LLP" оказывала услуги по заключению контракта с белорусами, согласовывала и контролировала его исполнение. На запрос украинских следователей Министерство налогов и сборов Беларуси сообщило, что "Brasen Development LLP" не участвовала в переговорах по заключению контракта с ООО "Техносоюзпроект" и указанные услуги не оказывала.

Более того, через Интерпол выяснилось, что "Brasen Development LLP" была зарегистрирована 25 февраля 2010 г., то есть… после заключения с "Спецтехноэкспорт" контракта на оказание агентских услуг. Компания явно левая, следствие продолжается.

…Возможно, не все так и страшно было, брак устранили, модернизированные ЗРК встали на охрану мирного неба Азербайджана, но осадочек от такого сотрудничества явно остался. Особенно, когда речь шла о престиже отечественного ВПК и многих миллионах долларов.

При этом абсолютно непонятно, почему Беларусь, имея собственных разработчиков и производителей РЛС, решила поддержать материально украинских конкурентов. Вероятно, были на то причины.

В этой части также присутствует военная тайна, как и по цене контрактов: это не для широкой публики. Но ведь бывают исключения, когда тайное становится явным?

Если украинский суд подтвердит, что деньги по контракту на поставку РЛС для азербайджанских "Буков" действительно были похищены коррупционерами, то получается, что белорусская сторона явно переплатила не лишние для страны 3,5 млн. долл.