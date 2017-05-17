Огромный кот из Австралии стал звездой Сети

Огромный кот из Австралии стал звездой Сети2
- 17.05.2017, 17:35
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Длина кота составляет 120 сантиметров при весе 14 килограммов.
СМИ показали кота по кличке Омар, проживающего в австралийском городе Мельбурне, который возможно является самым длинным в мире. Кот достигает в длину 120 сантиметров при весе 14 килограммов, пишет korrespondent.net.
С хозяйкой животного, Стефи Херст, уже связались представители Книги рекордов Гиннесса. Они пожелали установить, действительно ли Омар является самым длинным в мире котом.
Известно, что нынешний рекорд принадлежит коту из породы Мейн-кун, длина которого составляет 118 сантиметров.