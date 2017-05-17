Павел Северинец: Режим пытается создать псевдоппозицию 7 17.05.2017, 17:53

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

«Фейковая» оппозиция создается для обмана европейцев.

Об этом Charter97.org заявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

- Павел, вы стали настоящим «рекордсменом» этой протестной весны. За неполные три месяца вы провели за решеткой почти 40 дней. Какими были условия на этот раз?

- Условия, в которых мне приходилось сидеть, можно охаректиризовать, как заказ для политических заключенных. В то время как центр изоляции был полупустым, мы сидели в камере, где на четыре койки было шесть человек. Приходилось сидеть с бездомными. Обычно заключенных, если у них есть вши, сажают в отдельные камеры, проводят дезинфекцию, но в этот раз все эти нормы были нарушены. Делалось все это с одной целью – отомстить за первомайскую акцию. Во время похолодания окна не закрывались, не было также возможности написать письмо или жалобу.

Я связывался с Вячеславом Сивчиком, он также сообщил, что у него просто нечеловеческие условия содержания, также к нему не пускают адвоката. Давление оказывается на всех политических заключенных.

- Как вы думаете, почему в Беларуси некоторые организации вроде «Говори правду» проходят регистрацию, а против кого-то, как, например, против вас, против активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля и Максима Винярского, против Вячеслава Сивчика, против патриотов, которые сейчас находятся в СИЗО КГБ, начата полноценная репрессивная кампания?

- Те, кто действительно сражается с режимом - будут преследоваться. Ведь природа этого режима репрессивная и незаконная. Что касается регистрируемых организаций, они создаются для обмана европейцев и доверчивых белорусов. Идут попытки либо создать «фейковые» структуры, либо поддержать уже имеющиеся cилы, которые готовы идти на коллаборацию. Для режима на руку существование подобных структур, которые будут обслуживать его интересы. Создание таких «ширмочек» - не новость. Тот же Гайдукевич заявляет, что ЛДПБ является оппозиционной партией, существуют другие зарегистрированные партии, о которых мы слышим лишь в отчетах Ермошиной. Поэтому, смотря на последние события, можно сказать, что в полку таких организаций прибыло. Режим ведет кампанию по созданию псевдоппозиции.

- Как вы можете прокомментировать неоднозначную реакцию Европы во время белорусских протестов?

- Это очень сложный вопрос. Европа для нас является примером христианских ценностей, когда попирается закон – мы ждем реакцию со стороны европейцев. Безусловно, Европа оказывает огромную поддержку, например Европейская Народная Партия. В то же время у нас много вопросов к нашим партнерам. Когда европейцы финансируют режим, они дают деньги на строительство спецприемников, покупку автозаков, а в этих спецприемниках происходят неприкрытые репрессии против оппонентов режима. Возникает вопрос: чем занимаются господа-дипломаты, что это за диалог и почему деньги европейских налогоплательщиков идут на содержание режима Лукашенко.