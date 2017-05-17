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Гол Сергея Корниленко помог «Крыльям Советов» обыграть «Томь»

  • 17.05.2017, 17:59
Сергей Корниленко

Белорусский нападающий установил окончательный счет в матче.

В стартовом матче 29-го тура чемпионата России возглавляемые белорусом Вадимом Скрипченко «Крыльям Советов» на выезде победили «Томь» — 2:0, пишет pressball.by. Белорусский форвард гостей Сергей Корниленко провел весь поединок и, забив гол на 80-й минуте, установил окончательный счет. Другой наш соотечественник Александр Глеб, который также выступает за самарский клуб, на игру заявлен не был.

Томь — Крылья Советов — 0:2

Голы: 0:1 — Бруно (5). 0:2 — Корниленко (80).


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