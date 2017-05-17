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Мэй: Великобритания продолжит обмен разведданными с США

  • 17.05.2017, 18:18

Британский премьер заявила, что Лондон доверяет США и президенту Трампу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что Лондон уверен в своих взаимоотношениях с США и будет и дальше обмениваться разведданными со своим главным союзником, передает «Голос Америки».

Заявление Мэй прозвучало на фоне попыток Дональда Трампа отстоять свое решение обсудить имеющуюся у него информацию с представителями России на встрече в Белом доме на прошлой неделе.

«Принятие решений о том, что президент Трамп обсуждает с кем бы то ни было в Белом доме – это прерогатива президента Трампа», – заявила Мэй, выступая на пресс-конференции.

«Мы будем и дальше работать с США и продолжать обмениваться информацией с Соединенными Штатами, как и с другими странами мира, поскольку мы все вместе работаем вместе над преодолением стоящих перед нами угроз», – добавила британский премьер.


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