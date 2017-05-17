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У РФ появились претензии к белорусским лекарствам

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  • 17.05.2017, 18:22

В антибиотиках белорусского производства было обнаружено стекло.

Министерство здравоохранения проверяет информацию, озвученную в российских СМИ. Согласно ей в антибиотиках белорусского производства было обнаружено стекло. Об этом сообщили в эфире белорусского телевидения замминистра Вячеслав Шило, пишет belmarket.by.

Механические включения, по данным СМИ, якобы были обнаружены в антибиотиках производства «Белмедпрепаратов» и «Борисовского завода медпрепаратов». Сейчас Минздрав ожидает возврата злополучной партии, выпущенной в 2015 году, чтобы детально изучить ее. Расследование ведется по протоколу.

— Сейчас подготовлены документы о возврате этой партии продукции, чтобы мы могли разобраться. Объем одной серии - около 120 тыс. ампул, речь идет о неком механическом включении только в одной ампуле, - пояснили БелТА на предприятии «Белмедпрепараты».

Объем экспорта лекарственных средств из Беларуси в Россию в 2016 году по сравнению с 2015-м вырос на 10,8% в натуральном выражении до 8,1 тыс. т и на 11,5% в стоимостном до 110,8 млн. долларов. В сравнении с 2014 годом рост объемов поставок в стоимостном выражении был двукратным.

Также недавно в российских СМИ высказывались претензии к возможному реэкспорту турецких помидоров.


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