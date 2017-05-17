Жарко предложил воспитывать подростков советскими методами 5 17.05.2017, 18:29

Василий Жарко

Фото: БелаПАН

Заместитель премьер-министра решил заняться трудовым воспитанием подростков.

«Еще с советского времени постоянно развивались различные формы трудоустройства трудных подростков, в том числе в студенческих отрядах. Такой опыт надо расширять, потому что трудовое воспитание является одной из эффективных форм работы с такими подростками», - сказал Жарко на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине в среду, передает «Интерфакс».

Слова вице-премьера приводятся в сообщении пресс-службы правительства.

«Необходимо, чтобы в студотряде трудный подросток получил позитивный опыт общения, трудовые навыки, почувствовал себя нужным и полезным. Только в этом случае мы получим результат», - добавил Жарко.

По информации пресс-службы, на заседании комиссии обсуждалась профилактическая работа в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. «На мой взгляд, здесь есть проблемы. Об этом свидетельствует и статистика. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам четырех месяцев текущего года снизилось на 15,8% (с 711 до 599), но почти половина из этих преступлений совершена учащимися лицеев и колледжей (46,6%)», - сказал Жарко.

Кражи составляют 40% от общего числа преступлений несовершеннолетних, хулиганство - 19%, незаконный оборот наркотиков - 8,6%, продолжил вице-премьер.

«Такая тревожная ситуация говорит о недостатках и упущениях в работе. Надо задействовать все резервы: максимально подключить семью, педагогов, грамотно выстроить индивидуальную работу с учащимися. Необходимо внимательно посмотреть на работу социально-педагогической и психологической службы учреждений образования, принципиально оценить эффективность ее работы», - считает Жарко.