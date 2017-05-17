Эксперт: Деньги у белорусов закончатся менее чем через два года 17.05.2017, 18:38

Фото: tut.by

В 2016 году и начале 2017 произошла самая масштабная распродажа населением валюты за всю историю независимости Беларуси.

Два месяца подряд длится отток рублевых депозитов физических лиц. В марте он составил 18,6 миллионов рублей, в апреле — 7,3 миллиона. Валютные вклады сократились на 86 миллионов долларов в марте и 59 миллионов — в апреле.

Почему белорусы забирают свои деньги из банков, zautra.by рассказали эксперты.

«Рублевые вклады не приносят прежних доходов»

Отток вкладов в валюте продолжается уже не меньше года.

— Происходит дедолларизация банковских вкладов. Хотя и наличие вкладов в валюте еще достаточно высокое — около 70%, — говорит экономист «Либерального клуба» Антон Болточко.

На отток денег из банков повлияло обеднение белорусов.

— Это видно не только по статистике вкладов, но и по продаже населением валюты. Белорусы используют свои сбережения в иностранной валюте, чтобы в какой-то мере поддерживать уровень потребления на фоне сокращения доходов и заработной платы, — комментирует экономист.

Отток депозитов в белорусских рублях объясняется, с одной стороны, сокращением доходов населения и попыткой поддержать свое благосостояние. С другой — снижением ставки рефинансирования и, соответственно, падением ставок по депозитам.

В предыдущие годы вклады для белорусов являлись существенным источником дохода. Например, в 2016 году население за счет размещения своих денежных средств в банковской системе смогло заработать не менее 600 млн долларов.

Но в последнее время они стали менее привлекательным способом хранения финансов.

Текущая доходность по валютным депозитам является недостаточной для сохранения заинтересованности граждан в увеличении вкладов в банковской системе, а ставки по вкладам в национальной валюте близки к предполагаемому уровню инфляции по итогам года и не обеспечивают реальную защиту сбережений.

Антон Болточко считает, что вместо вкладов определенная часть населения стала больше интересоваться доходами от облигаций и ценных бумаг. Впрочем, как отмечают эксперты «Беларусь в фокусе», «для населения Беларуси выбор инвестиционных инструментов незначителен ввиду неразвитости фондового рынка, а размещение средств в облигации юридических лиц не гарантирует возврат средств, в отличие от депозитов».

Банки не особо ощущают на себе отток средств в национальной валюте из-за избытка ликвидности.

— В Беларуси не достаточно хороших инвестиционных проектов, которые бы эту ликвидность «съедали», — говорит и Антон Болточко.

Валюта же возвращается в банки через валютный рынок — банки скупают ее для того, чтобы погашать задолженности и вести расчеты.

— Получается, что белорусы просто теряют свои сбережения, но в целом сам процесс не угрожает стабильности банковской системы, — подчеркивает эксперт.

Население оттягивает момент, когда придется затянуть пояса

Очевидная причина того, что население забирает из банков деньги — серьезное уменьшение реальных денежных доходов, которое продолжается с 2015 года, подтверждает аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. Население все чаще пользуется своими запасами, чтобы поддерживать более или менее приемлемый уровень потребления товаров и услуг.

— Гражданам ничего не остается, как распродавать иностранную валюту, в том числе наличную, которая была накоплена, образно говоря, под матрасами, закрывать депозиты, для того, чтобы поддержать прежний уровень потребления, в том числе таких крупных покупок как, например, недвижимость, — комментирует эксперт.

Для поддержания прежнего уровня жизни люди в основном продают наличные валютные накопления. В 2016 году был рекордный показатель по количеству продаж (1,9 миллиардов долларов с учетом безналичных операций). За 2016 и начало 2017 года, по оценкам Исследовательской группы BusinessForecast.by, население продало не меньше 2,5 миллиардов долларов, накопленных «под матрасом» — больше трети валютных сбережений белорусов в наличной форме. Это самая масштабная распродажа населением валюты за всю историю независимости Беларуси.

— Если тенденция распродажи валюты продолжится, то неорганизованные валютные сбережения физических лиц могут закончиться менее чем через два года, — оценивает Александр Муха.

Все же эксперты ожидают, что население скорректирует потребление товаров и услуг, чтобы меньше продавать накопленной валюты и не остаться без финансовой подушки безопасности.