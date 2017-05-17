закрыть
17 мая 2017, среда, 19:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У минского ресторана поставили клетку с тигром

2
  • 17.05.2017, 18:46
Фото: Сitydog.by

Сегодня у входа в ресторан «Друзья» появилась клетка, в которой лежал живой тигр.

Сitydog.by попробовал разобраться, каково животному под пластиковым навесом и кому понадобилось выставить его на обозрение.


Как стало известно, исполняется два года клубу караоке в ресторане. В честь чего были заявлены квесты в стиле «Форт Боярд». Мол, поэтому и тигр нужен.

Коллегам из «Онлайнера» удалось узнать, что тигр – девочка, ее зовут Шакира. Ее специально привезли из Москвы на один день. Как утверждают в заведении, животное привыкло к таким вещам, потому что часто снимается в рекламе и даже участвовала в съемках клипа Моники Беллуччи.

– Никакого стресса тигрица не испытывает, пускай зоозащитники не переживают: у нее все хорошо, о ней заботятся, – уверяют в ресторане.

ЧТО ДУМАЮТ ЗООЗАЩИТНИКИ?

Организаторка школы зоозащитников «Лапа закона» Анастасия Жаврид в предположила, что условия содержания животного могут быть неподходящими.

– Вообще, Министерством природных ресурсов должно выдаваться разрешение на таких животных, как тигр, – то есть не местных. У животного должны быть документы и справка о прививках. У нас, насколько я знаю, есть нормы содержания таких животных только для зоопарков, а тигр в клетке – это еще не зоопарк.

Конечно, на животном подобное содержание может сказаться не лучшим образом. Непонятно, соблюдается ли режим кормления и питьевой режим. У животного должно быть естественное укрытие, чтобы оно самостоятельно регулировало температурный режим. А насчет использования животных для зрелищ и развлекательных мероприятий – это вопрос этики. Конечно, все зоозащитники, и я в том числе, против этого.

А ЧТО ГОВОРЯТ В ГОСИНСПЕКЦИИ?

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира объяснили, что занимаются только вопросами содержания «аборигенных» животных – то есть тех, которые в естественной природе живут на территории Беларуси.

– Если содержать животных, пойманных в дикой природе, необходимо получить специальное разрешение от Министерства природных ресурсов. А чтобы получить его, нужно обеспечить надлежащие условия содержания, прописанные в документах.


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси