У минского ресторана поставили клетку с тигром 2 17.05.2017, 18:46

Фото: Сitydog.by

Сегодня у входа в ресторан «Друзья» появилась клетка, в которой лежал живой тигр.

Сitydog.by попробовал разобраться, каково животному под пластиковым навесом и кому понадобилось выставить его на обозрение.

Как стало известно, исполняется два года клубу караоке в ресторане. В честь чего были заявлены квесты в стиле «Форт Боярд». Мол, поэтому и тигр нужен.

Коллегам из «Онлайнера» удалось узнать, что тигр – девочка, ее зовут Шакира. Ее специально привезли из Москвы на один день. Как утверждают в заведении, животное привыкло к таким вещам, потому что часто снимается в рекламе и даже участвовала в съемках клипа Моники Беллуччи.

– Никакого стресса тигрица не испытывает, пускай зоозащитники не переживают: у нее все хорошо, о ней заботятся, – уверяют в ресторане.

ЧТО ДУМАЮТ ЗООЗАЩИТНИКИ?

Организаторка школы зоозащитников «Лапа закона» Анастасия Жаврид в предположила, что условия содержания животного могут быть неподходящими.

– Вообще, Министерством природных ресурсов должно выдаваться разрешение на таких животных, как тигр, – то есть не местных. У животного должны быть документы и справка о прививках. У нас, насколько я знаю, есть нормы содержания таких животных только для зоопарков, а тигр в клетке – это еще не зоопарк.

Конечно, на животном подобное содержание может сказаться не лучшим образом. Непонятно, соблюдается ли режим кормления и питьевой режим. У животного должно быть естественное укрытие, чтобы оно самостоятельно регулировало температурный режим. А насчет использования животных для зрелищ и развлекательных мероприятий – это вопрос этики. Конечно, все зоозащитники, и я в том числе, против этого.

А ЧТО ГОВОРЯТ В ГОСИНСПЕКЦИИ?

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира объяснили, что занимаются только вопросами содержания «аборигенных» животных – то есть тех, которые в естественной природе живут на территории Беларуси.

– Если содержать животных, пойманных в дикой природе, необходимо получить специальное разрешение от Министерства природных ресурсов. А чтобы получить его, нужно обеспечить надлежащие условия содержания, прописанные в документах.