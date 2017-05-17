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ГПУ: К бегству Януковича причастны генерал РФ и охранник Путина

  • 17.05.2017, 19:05
Виктор Янукович
Фото: Reuters

По данным следствия, в период с 22 по 24 февраля 2014 года экс-диктатор пересекал границу в направлении России дважды.

Украинское следствие располагает данными о причастности российского генерала и сотрудника охраны президента России Владимира Путина к организации бегства Виктора Януковича в РФ в феврале 2014 года. Об этом в интервью российскому изданию «Новая газета» сообщил прокурор департамента специальных расследований ГПУ Алексей Донской.

Он рассказал, что в период с 22 по 24 февраля 2014-го Янукович пересекал границу в направлении страны-агрессора дважды.

«Первый раз - в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым (тогдашний глава Администрации президента Андрей Клюев - Прим.), частью личной охраны и сопровождающими лицами (речь идет о сожительнице Януковича Любови Полежай - Прим.) двумя вертолетами Вооруженных сил России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники - вопрос открытый», - сказал Донской.

По его словам, на территории РФ Янукович пробыл 10-12 часов, совершив за это время на военно-транспортном самолете внутренний перелет по стране - из Ейска в Анапу. Встречался ли тогда экс-диктатор с кем-либо из представителей российской власти, на сегодняшний день не доказано, подчеркнул прокурор.

Как сообщил Донской, около 13:00 по Киеву Янукович вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, арендованный в то время Черноморским флотом страны-агрессора. До ночи с 23 на 24 февраля он находился на базе ЧФ в Крыму, после чего на российском военном корабле снова покинул Украину и отправился в Россию.

«У нас есть доказательство по генералу российской армии, руководившему операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким (оба впоследствии остались в РФ - Прим.)», - отметил прокурор.

18 мая 2017 года состоится подготовительное судебное заседание по делу Януковича о государственной измене.


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